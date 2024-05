Οικονομία

Εκδρομείς του Πάσχα: Φεύγουν και οι τελευταίοι από την Αττική

Οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα αναχωρούν το Μεγάλο Σάββατο. Πόσοι έφυγαν από την Αττική τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Αναχωρούν και οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα από τα λιμάνια της Αττικής ενώ το Λιμενικό Σώμα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη διευκόλυνση των επιβατών.

Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα Μ. Σάββατο 7 δρομολόγια ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού 33 (σσ 15 με συμβατικά και 18 με ταχύπλοα). Από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 10 απόπλοι πλοίων και 4 από το Λαύριο.

Χθες Μ. Παρασκευή, από το λιμάνι του Πειραιά αναχώρησαν για κάποιο νησί του Αιγαίου 23.789 επιβάτες και 3.196 οχήματα ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού 10.677 επιβάτες και 1.339 οχήματα.

Αυξημένη ήταν και η έξοδος από το λιμάνι της Ραφήνας καθώς 11.756 επιβάτες με 2.555 οχήματα αναχώρησαν για κάποιο νησί των Κυκλάδων. Από το λιμάνι του Λαυρίου αναχώρησαν συνολικά 4.394 επιβάτες με 987 οχήματα.

Από την Κυριακή των Βαΐων έως τη Μ. Παρασκευή αναχώρησαν από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου συνολικά 191.830 επιβάτες.

Στο μεταξύ, σήμερα τα ξημερώματα, αναχώρησε προς εκτέλεση του προγραμματισμένου του δρομολογίου για Σύρο-Πάτμο-Λέρο-Κάλυμνο-Κω-Ρόδο με 1.299 επιβάτες το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο blue star 1. Το πλοίο ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει χθες βράδυ αλλά η διαδικασία απόπλου καθυστέρησε λόγω εμπλοκής κάβου στην προπέλα.

Στο 100% η πληρότητα στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ

Αναχωρούν από τους δυο υπεραστικούς σταθμούς των ΚΤΕΛ και οι τελευταίοι εκδρομείς για να γιορτάσουν το Πάσχα στην επαρχία.

Για σήμερα Μεγάλο Σάββατο είναι προγραμματισμένα 180 δρομολόγια από τον σταθμό του Κηφισού ενώ πάνω από 100 από τον σταθμό Λιοσίων. Και σήμερα μέχρι το μεσημέρι η πληρότητα των δρομολογίων αγγίζει περίπου το 100% για προορισμούς σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Αιτωλοακαρνανίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μαγνησίας, της Πιερίας, της Ευρυτανίας, της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας και της Εύβοιας.

Για αύριο Κυριακή του Πάσχα και από τους δυο σταθμούς, είναι προγραμματισμένα από ένα έως και 3 δρομολόγια για τους προορισμούς που εξυπηρετούν.

Αυξημένη η κίνηση στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σε ό,τι αφορά την κίνηση στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» είναι αυξημένη και για σήμερα Μεγάλο Σάββατο, το σύνολο των πτήσεων είναι 467, εκ των οποίων 238 αφίξεις και 229 αναχωρήσεις. Για αύριο , Κυριακή του Πάσχα, αναμένονται συνολικά 437 πτήσεις, 217 αφίξεις και 220 αναχωρήσεις. Για τη Δευτέρα του Πάσχα, 6 Μαΐου, το σύνολο των πτήσεων στο «Ελ. Βενιζέλος» είναι 504 (αφίξεις 250 και αναχωρήσεις 254), για Τρίτη του Πάσχα, 7 Μαΐου, 533 πτήσεις (265 αφίξεις και 268 αναχωρήσεις) και για Τετάρτη 8 Μαΐου, 516 πτήσεις (261 αφίξεις και 255 αναχωρήσεις).

