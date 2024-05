Κοινωνία

Εύβοια: Συναγερμός για παιδιά που χάθηκαν δίπλα σε γκρεμό (εικόνες)

Μεγάλη κινητοποίηση στην Εύβοια τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν εξαφανίστηκαν δύο παιδιά, που πήγαν μια βόλτα.

Δύο αγόρια που βγήκαν για βόλτα στην Εύβοια και χάθηκαν κινητοποίησαν την Πυροσβεστική το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής.

Τα δύο παιδιά ηλικίας 14 και 16 ετών ξεκίνησαν για πεζοπορία στην περιοχή Μανίκια και όταν έπεσε το σκοτάδι έχασαν τον προσανατολισμό τους και δεν ήξεραν πού βρίσκονταν.

Πανικοβλήθηκαν και κάλεσαν για βοήθεια την Πυροσβεστική Κύμης.

Αμέσως σήμανε συναγερμός με τον διοικητή επιπυραγό, Δημήτρη Δεμερούτη να συντονίζει τις ενέργειες για τον εντοπισμό τους.

Άμεσα ξεκίνησε γιγαντιαία επιχείρηση εντοπισμού των δύο ανηλίκων στην περιοχή από την Πυροσβεστική, την Αστυνομία, εθελοντές και το πρόεδρο της Κοινότητας Μανικίων, Κώστα Σεφερλή.

Πως εντόπισε η Πυροσβεστική Κύμης

Οι ενέργειες εντοπισμού των ανηλίκων επικεντρώθηκαν ανάμεσα στη Βρύση και τα Μανίκια. Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Κύμης, επιπυραγός, Δημήτρης Δεμερούτης είχε επικοινωνία με τα δυο παιδιά μέσω κινητού τηλεφώνου και τους κατεύθυνε σε ένα συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να τα εντοπίσουν.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα τα δύο ανήλικα παιδιά εντοπίστηκαν από την Πυροσβεστική και παραδόθηκαν στις οικογένειες τους.

Να σημειωθεί ότι κάτω από το σημείο που εντοπίστηκαν τα δύο ανήλικα παιδιά ήταν γκρεμός 200 μέτρων.

