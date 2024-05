Υγεία - Περιβάλλον

Άρτα: Έδωσε ζωή με τον θάνατό της σε δύο νεφροπαθείς

Η οικογένεια μίας γυναίκας από την Άρτα έκανε το υπέρτατο δώρο σε δύο συνανθρώπους της, με τον θάνατό της.

Μήνυμα ζωής, αλληλεγγύης και συμπαράστασης έδωσε τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου η οικογένεια μίας 66χρονης γυναίκας από την Άρτα.

Η γυναίκα «έφυγε» αιφνίδια από τη ζωή, όμως οι στενοί της συγγενείς είπαν το «ναι» στη δωρεά οργάνων κι έτσι, η χειρουργική ομάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετέβη στην Άρτα κι έγινε η λήψη των δύο νεφρών.

Τα όργανα της θανούσης μεταφέρθηκαν αμέσως στην Αθήνα και ειδοποιήθηκαν οι δύο συμβατοί λήπτες, που θα «ξαναγεννηθούν» με την Ανάσταση του Κυρίου.

Πηγή: epiruspost.gr

