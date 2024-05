Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική δράση για τη βία ανηλίκων

Τα αποτελέσματα της αστυνομικής δράσης για τους ανήλικους στη Θεσσαλονίκη.

Ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας ανηλίκων υλοποιήθηκε χθες, σε περιοχές του Δήμου Παύλου Μελά, από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Ασφάλειας, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης, η οποία αναπτύχθηκε σε επιλεγμένα σημεία, ελέγχθηκαν συνολικά 107 άτομα εκ των οποίων 65 ανήλικοι.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

