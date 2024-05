Πολιτική

Μητσοτάκης: Πρώτη Ανάσταση στην Τήνο (εικόνες)

Στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας βρέθηκε και την Μεγάλη Παρασκευή ο Πρωθυπουργός, μαζί με την σύζυγο του, για την περιφορά του επιταφίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία της πρώτης Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Τήνου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη και την κόρη τους Σοφία, παρακολούθησε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, την Ακολουθία και Περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Τήνου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περνάει τις ημέρες του Πάσχα για ακόμη μια χρονιά στην Τήνο, όπου διατηρεί σπίτι.

Μετά το πέρας των ολιγοήμερων διακοπών του, θα ξεκινήσει μία περιοδεία διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, ενόψει των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.





