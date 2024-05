Κόσμος

Ιεροσόλυμα: Η τελετή Αφής του Αγίου Φωτός (βίντεο)

Στον Πανάγιο Τάφο είναι στραμμένα τα βλέμματα των Ορθοδόξων Χριστιανών, για την τέλεση της Αφής του Αγίου Φωτός.

Στον Πανάγιο Τάφο, στα Ιεροσόλυμα είναι στραμμένα τα βλέμματα των απανταχού χριστιανών ορθοδόξων, για την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στις 12:00 περίπου βγάζει τη στολή του και με το λευκό στιχάριο μπαίνει στον Πανάγιο Τάφο με σβηστούς πυρσούς στα χέρια του κα προσεύχεται για περίπου 15 λεπτά στο Ιερό Κουβούκλιο.

Βγαίνοντας οι πυρσοί είναι αναμμένοι και ο τάφος σφραγίζεται πάλι.

Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται υφυπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κώτσηρας, προκειμένου να παραστεί στην Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως.

Το 'Αγιο Φως θα παραλάβει ο κ. Κώτσηρας από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλο Γ', με τον οποίο θα έχει συνάντηση.

Η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται περί τις 19:30 το απόγευμα και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η διανομή του σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Δείτε live την Αφή του Αγίου Φωτός:





