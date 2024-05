Αθλητικά

Βλάντο Τζούροβιτς: Νεκρός ο γιός του - Είχε δηλωθεί η εξαφάνιση του λίγες ώρες νωρίτερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία και θρήνος για τον δημοφιλή στην Ελλάδα τεχνικό. Που και πως εντοπίστηκε νεκρός ο γιός του προπονητή.

-

Τραγωδία στη Σερβία για τον γνωστό στο ελληνικό κοινό προπονητή μπάσκετ, Βλάντο Τζούροβιτς, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ο γιος του.

Η σορός του 49χρονου Νεμπόισα Τζούροβιτς βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δάσος στο Βελιγράδι, ενώ νωρίτερα ο πατέρας του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του.

Ο Νεμπόισα Τζούροβιτς ήταν το ένα από τα δύο παιδιά του διάσημου προπονητή, ο οποίος έχει επίσης μια κόρη, τη Νίνα.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια του θανάτου του είναι άγνωστα, με τον εισαγγελέα του Βελιγραδίου να έχει ζητήσει να γίνει αυτοψία, αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο 75χρονος Βλάντο Τζούροβιτς δούλεψε αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, καθώς από το 1988 μέχρι το 1993 εργάστηκε στον πάγκο του Πανιωνίου και ακολούθησαν Άρης (1993-94) και ΑΕΚ (1994-95), ενώ τη σεζόν 1996-97 επέστρεψε στην ομάδα της Νέας Σμύρνης. Το 1999-2000 δούλεψε στην ομάδα της Δάφνης. Η μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Πανιώνο τη σεζόν 1991, στον θρυλικό τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ (73-70 για τους Νεοσμυρνιώτες).

Ειδήσεις σήμερα:

Ιεροσόλυμα: Live η τελετή Αφής του Αγίου Φωτός

Ενδοοικογενειακή βία: Σύλληψη 1 γυναίκας και 5 ανδρών την Μεγάλη Παρασκευή

Κέρκυρα - Κασσελάκης: Οι μπότηδες και η περιφορά του Αγίου Σπυρίδωνα (εικόνες)