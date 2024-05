Κόσμος

Λονγκ Άιλαντ: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους σε παραλία (βίντεο)

Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου σε παραλία του Λονγκ Άιλαντ.

Ένα μικρό αεροσκάφος προσγειώθηκε σε παραλία του Λονγκ Άιλαντ, με τους περαστικούς να καταγράφουν τη στιγμή σε βίντεο.

Το περιστατικό της έκτακτης προσγείωσης έγινε την περασμένη Τετάρτη και το τσέσνα έπεσε και γύρισε στην αμμουδιά της παραλίας.

Τόσο ο πιλότος, όσο και ο συγκυβερνήτης του αεροπλάνου είναι και οι δύο καλά στην υγεία τους.

