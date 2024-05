Κόσμος

Ιρλανδία – Γάζα: Κατάληψη φοιτητών για τον πόλεμο (βίντεο)

Σε κατάληψη του πανεπιστημίου Τρίνιτι στο Δουβλίνο προχώρησαν οι φοιτητές διαμαρτυρόμενοι για τον πόλεμο.

Φοιτητές στο Κολέγιο Τρίνιτι του Δουβλίνου, που διαμαρτύρονται για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, έστησαν έναν καταυλισμό που ανάγκασε τη διοίκηση του πανεπιστημίου να περιορίσει την πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη και να κλείσει την έκθεση του Βιβλίου του Κελς, ενός από τα κορυφαία τουριστικά αξιοθέατα της Ιρλανδίας.

Ο καταυλισμός στήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, αφού η ένωση των φοιτητών ανέφερε ότι της επιβλήθηκε πρόστιμο 214.000 ευρώ από το πανεπιστήμιο για τις οικονομικές απώλειες που υπέστη λόγω των κινητοποιήσεων που έγιναν τους τελευταίους μήνες και δεν αφορούσαν αποκλειστικά τον πόλεμο στη Γάζα. Ο πρόεδρος της ένωσης Λάζλο Μολνάρφια ανάρτησε μια φωτογραφία που δείχνει πάγκους στοιβαγμένους μπροστά στην είσοδο του κτιρίου όπου εκτίθεται το Βιβλίο του Κελς. Τα χειρόγραφα αυτά χρονολογούνται από το 800 μ.Χ. και είναι έργο Κελτών μοναχών.

«Το Βιβλίο του Κελς τώρα έκλεισε επ’ αόριστον» πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η διοίκηση του Κολεγίου Τρίνιτι ανέφερε ότι περιόρισε την πρόσβαση των φοιτητών, του προσωπικού και των κατοίκων στην πανεπιστημιούπολη για λόγους ασφαλείας, προσθέτοντας ότι η έκθεση του Βιβλίου του Κελς θα μείνει κλειστή σήμερα.

Οι ακτιβιστές στο Τρίνιτι ζητούν από το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας να διακόψει τους δεσμούς του με τα ισραηλινά ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να μην συνάπτει συμφωνίες με εταιρίες που διατηρούν δεσμούς με το Ισραήλ. Την περασμένη εβδομάδα η πρύτανης Λίντα Ντόιλ ανέφερε ότι το Κολέγιο Τρίνιτι εξετάζει τις επενδύσεις του σε διάφορες εταιρείες και ότι οι αποφάσεις για συνεργασία ή μη με ισραηλινούς θεσμούς επαφίενται στον κάθε καθηγητή ξεχωριστά.

