Λευκάδα: Αιματηρή συμπλοκή με θύμα 23χρονο

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή του δίνει ένας νεαρός, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από ομάδα νεαρών.

Σοβαρά τραυματίστηκε νεαρός που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από ομάδα νεαρών στη Λευκάδα, τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου.

Οι νεαροί συνεπλάκησαν, για «προσωπικές διαφορές» και ένας 23χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οκτώ άτομα ηλικίας 19 έως και 26 ετών.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθησαν, σήμερα (04.05.2024) τις πρώτες πρωινές ώρες, στη Λευκάδα, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λευκάδας, -8- ημεδαποί, ηλικίας από 19 έως 26 ετών, που συμμετείχαν σε συμπλοκή, από την οποία επήλθε ο σοβαρός τραυματισμός ενός εξ αυτών (23 ετών).

Όπως προέκυψε, οι κατηγορούμενοι λόγω προσωπικών διαφορών συνεπλάκησαν, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (04.05.2024), στην πόλη της Λευκάδας και κατά την εξέλιξη 26χρονος, με χρήση αιχμηρού αντικειμένου, τραυμάτισε σοβαρά τον 23χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της συμπλοκής, ενώ επιπλέον ο 26χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκάδας, με την έρευνα να συνεχίζεται για τη συμμετοχή και άλλων ατόμων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας.

