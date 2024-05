Κοινωνία

Ανάσταση: Ο Δήμος που θα γιορτάσει με αθόρυβα πυροτεχνήματα

Η πράξη αυτή σέβεται τα ζώα που τρομάζουν καθώς και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από ησυχία.

Ο Δήμος Αλίμου σκέφτηκε να τιμήσει την συνήθεια που υπάρχει την Ανάσταση με τα πυροτεχνήματα όμως με ένα διαφορετικό τρόπο. Αποφάσισε να χρησημοποιήσει αθόρυβα πυροτεχνήμτατα και προτρέπει και τους υπόλοιπους να κάνουν το ίδιο.

Όπως αναφέρει και στην ανάρτηση του ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης είναι μια πράξη που την κάνουν «σεβόμενοι τα ζώα που τρομάζουν, αλλά και τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη ησυχίας (ασθενείς, μωρά κ.λπ.)».

Συγκεκριμένα ο δήμαρχος Αλίμου αναφέρει «Σεβόμενοι τα ζώα που τρομάζουν, αλλά και τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη ησυχίας (ασθενείς, μωρά κ.λπ.), θα υποδεχτούμε την Ανάσταση τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου προς Κυριακή του Πάσχα με αθόρυβα πυροτεχνήματα.

Θερμή παράκληση σε όσους πολίτες επιθυμούν να πετάξουν βεγγαλικά, να προτιμήσουν και αυτοί τα αθόρυβα για τους ίδιους λόγους και, εννοείται, να τα ρίξουν μόνο αφού εξασφαλίσουν σχετική άδεια από την αστυνομία.»

