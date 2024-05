Πολιτική

Πάσχα: Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών για την Ανάσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν στα μηνύματά τους για την Ανάσταση του Θεανθρώπου, οι πολιτικοί αρχηγοί.

-

Τα μηνύματα τους για την Ανάσταση του Θεανθρώπου στέλνουν οι πολιτικοί αρχηγοί, από το μέρος που βρίσκεται ο καθένας για τις διακοπές του.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρει ότι «το μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού σηματοδοτεί τη νίκη της αλήθειας κατά του ψεύδους, της αγάπης κατά της μισαλλοδοξίας και του θριάμβου της ζωής πάνω στον θάνατο. Το μήνυμα αυτό είναι διαρκές και πανανθρώπινο.

Το φετινό Πάσχα ας αγωνιστούμε για να μετατραπεί σε πέρασμα από έναν κόσμο πολέμων, δοκιμασιών και ανισοτήτων σε μια κοινωνία συμπερίληψης, ειρήνης και αλληλεγγύης.

Η αγωνία μας βρίσκεται στον άμαχο πληθυσμό που θυσιάζεται στη Γάζα, αλλά και σε όλη τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Η ανθρωπότητα οφείλει να διασφαλίσει τη νίκη της καταλλαγής εις βάρος της ισχύος των όπλων.

Το Πάσχα αυτό ας γίνει η αφετηρία για να οικοδομήσουμε και μια πιο δίκαιη Ελλάδα, με περισσότερη ευημερία και ασφάλεια.

Πολλές οικογένειες αδυνατούν λόγω της ανεξέλεγκτης ακρίβειας να απολαύσουν ένα γεμάτο πασχαλινό τραπέζι. Χρειάζεται πολιτική βούληση και σχέδιο για να προστατεύσουμε τα εισοδήματα των πιο ευάλωτων νοικοκυριών και της μεσαίας τάξης, ώστε να ξεβαλτώσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού από την τελευταία θέση στην Ευρωζώνη.

Οφείλουμε να ξανακάνουμε εθνικό στόχο τη σύγκλιση της πατρίδας μας με τα πιο ανεπτυγμένα κράτη της Ευρώπης.

Το πετύχαμε στο παρελθόν, μπορούμε να το πετύχουμε και σήμερα μέσα από ένα άλλο υπόδειγμα διακυβέρνησης, που θα έχει περισσότερη διαφάνεια, δημοκρατική συμμετοχή και σεβασμό στο κράτος δικαίου. Μπορούμε καλύτερα, διότι την ελπίδα τη φτιάχνουμε με τα υλικά που εμείς επιλέγουμε.

Εύχομαι από καρδιάς σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά.»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρει «το τέλος του Γολγοθά, η Ανάσταση, βρίσκεται στα δικά μας χέρια. Με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ και εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, δηλαδή στην ΕΕ των πολέμων, των λόμπι, της εκμετάλλευσης, και εκεί που τελικά ανατρέπονται στην πράξη, στους δρόμους του αγώνα. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος στέλνει και αυτός με την σειρά του το δικό του μήνυμα λέγοντας «Συνελληνίδες Συνέλληνες, Το Πάσχα είναι μια πολύ μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία. Εδώ μιλάμε πλέον για μία Ανάσταση του Κυρίου μας. Δεν πρέπει να είμαστε απλά Χριστιανοί και να λέμε Καλή Ανάσταση, πρέπει να το εννοούμε κιόλας και όταν μιλάμε για Καλή Ανάσταση, μιλάμε για το μαρτύριο του Ιησού μας και την Ανάστασή Του. Ανάσταση η οποία έγινε για όλους εμάς. Εάν θέλουμε να αναστήσουμε τη χώρα, πρέπει να θυμόμαστε ότι με αυτούς που κυβέρνησαν, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Σύριζα, δεν πρόκειται ποτέ να υπάρχει πραγματική ανάσταση του γένους και του έθνους. Καλή Ανάσταση λοιπόν και να θυμάστε: Αυτοί μας έφτασαν εδώ και η Ανάσταση του Κυρίου να γίνει ανάσταση ψυχών και ανάσταση του έθνους.»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρει στο δικό της μήνυμα « Το μήνυμα της Σταύρωσης είναι το μήνυμα της υπέρτατης θυσίας, εκείνου που μίλησε για την αγάπη και πάλεψε για τους ανθρώπους και πρώτα για τους φτωχούς ανθρώπους. Το μήνυμα της Σταύρωσης είναι ταυτόχρονα το μήνυμα της υπέρτατης αδικίας, σε βάρος εκείνου που μίλησε για την αγάπη και πάλεψε για τους ανθρώπους. Αυτές τις μέρες που το αίσθημα της αδικίας θεριεύει, αυτές τις μέρες που βλέπουμε να αδικούνται απλοί άνθρωποι και να περιδιαβαίνουν ελεύθεροι οι υπαίτιοι βαρύτατων εγκλημάτων, όπως του εγκλήματος στο #Μάτι και του εγκλήματος στα #Τέμπη, ας θυμόμαστε ότι μετά την Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση, μετά την αδικία έρχεται η δικαίωση. Αρκεί να παλέψουμε. Αρκεί να μην παραιτηθούμε. Το μήνυμα της Σταύρωσης είναι το μήνυμα της μηδενικής ανοχής στην αδικία. Παλεύουμε για την #Ανάσταση, για τη Δικαίωση, για τη #Δικαιοσύνη.»

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία: Σύλληψη 1 γυναίκας και 5 ανδρών την Μεγάλη Παρασκευή

Σάμος: 49χρονη σκότωσε τον πατέρα της

Πώς η κλιματική αλλαγή “κλέβει” την ανάσα μας