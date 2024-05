Παράξενα

Ιταλία: Η πόλη που σχεδιάζει “γυμνούς γάμους”

Πώς ξεκίνησε η ιδέα να μπορούν ζευγάρια να προγραμματίσουν τον γάμο τους σε παραλία γυμνιστών. Για ποια παραλία πρόκειται.

Η Σαρδηνία είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους πιο όμορφους προορισμούς στον κόσμο, προσφέροντας στους επισκέπτες και τις επισκέπτριές της αμέτρητα μαγευτικά τοπία να επισκεφθούν. Σε ορισμένους, όμως, προσφέρει και μια απροσδόκητη δυνατότητα: Να προγραμματίσουν το γάμο τους σε παραλία γυμνιστών, όπως αναφέρει το CNN Greece.

Πρόκειται για την παραλία Μπένας που βρίσκεται στη μέση περίπου της δυτικής ακτής της Σαρδηνίας και η οποία αναμένεται να γίνει κορυφαίος προορισμός για γάμους γυμνιστών.

Η ιδέα αυτή ήρθε στις Αρχές, όταν ένα ζευγάρι Γερμανών ρώτησε εάν επιτρέπεται να παντρευτούν στην παραλία, στην οποία, όμως, οι επισκέπτες κάνουν γυμνισμό, όπως ανέφερε ο δήμαρχος του Σαν Βέρο Μίλις, της πλησιέστερης πόλης στη Σαρδηνία, Λουίτζι Τεντέσκι, μιλώντας στο CNNi.

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια ρευστή περίοδος για τις ελευθερίες των ανθρώπων, στην Ευρώπη» δήλωσε, εξηγώντας πώς οι τοπικές Αρχές προχώρησαν σε αυτή την απόφαση.

«Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πράγματα για να δείξουμε ότι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι. Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να ζουν ελεύθεροι, όχι σε καθεστωτικές συνθήκες».

Όσο για την ενδυμασία των ζευγαριών, συστήνεται οι νύφες να φορούν πέπλο, εάν και εφόσον το επιθυμούν.

«Οι άνθρωποι μπορούν να φορούν ό,τι θέλουν», είπε ο δήμαρχος.

Ο Τεντέσκι, που βρίσκεται στη θέση της δημαρχίας από το 2015, εξήγησε στο CNNi ότι στο κεντρικό τμήμα της παραλίας Μπένας σύχναζαν πάντα γυμνιστές. «Eίναι μια παραλία, όπου γυμνιστές και και μη επισκέπτες συνυπάρχουν» χωρίς προκαταλήψεις.

«Το γυμνό δεν έχει καμία σχέση με το σεξ. Είναι μια φιλοσοφία ζωής και σχετίζεται με τη φύση» σημείωσε.

Οπότε «αν οι άνθρωποι θέλουν να παντρευτούν γυμνοί, μπορούν» ανέφερε.

«Αν κάποιος έχει πρόβλημα, μπορεί να κάνει στροφή στο παρελθόν ή να κοιτάξει τη θάλασσα» είπε.

Επεσήμανε, δε, ότι, κανείς στην πόλη των 2.500 μόνιμων κατοίκων δεν έχει παραπονεθεί.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο παραλιών γυμνιστών σε όλη τη Σαρδηνία, συμπλήρωσε. «Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσελκύσουμε έναν πολύ σημαντικό τύπο τουρισμού». Μάλιστα, δήλωσε πως οι περιοχές στις οποίες συχνάζουν γυμνιστές είναι πάντα πεντακάθαρες, σε σύγκριση με άλλες παραλίες, ακριβώς λόγω αυτού του δεσίματος με τη φύση.

Αυτός είναι επίσης να ενισχυθεί μια μορφή βιώσιμου τουρισμού. «Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πολιτιστικό αντιπρόταγμα χωρίς μεγάλα ξενοδοχεία, με μικρούς τόπους διαμονής που να αφηγούνται την ιστορία της περιοχής.»

«Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν μπορώ να επικοινωνήσω ο ίδιος με τον επισκέπτη, αν τον κεράσω σπιτικό φαγητό, εάν νιώθει ελεύθερος στο μέρος όπου κάνει διακοπές. Αυτό το είδος τουρισμού δημιουργεί μια καλύτερη επαφή με τη φύση».

Το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, η Σαρδηνία είναι γνωστή για την παρθένα ορεινή ενδοχώρα και τις θεαματικές παραλίες της, για τις οποίες οι επισκέπτες της λένε ότι είναι εξίσου όμορφες με τους προορισμούς όπως οι Μαλδίβες.

