Πλημμύρες στη Βραζιλία: Ο Ντιέγκο Κόστα στο πλευρό των πλημμυροπαθών (εικόνες)

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός κινητοποιήθηκε και βοήθησε τους συνανθρώπους του, που βρέθηκαν κάτω από τα νερά.

Ο Ντιέγκο Κόστα βοηθά οικογένειες να διασωθούν από τις πλημμύρες στη Βραζιλία.

Η πολιτεία του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, στη νότια Βραζιλία, έχει πληγεί από καταρρακτώδεις βροχές τις τελευταίες ημέρες. Ο απολογισμός είναι δραματικός, αφού έως σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 37 θάνατοι ενώ υπάρχουν τουλάχιστον 74 αγνοούμενοι.

Ο Τύπος της Βραζιλίας αποκάλυψε ότι ο Ντιέγκο Κόστα, επιθετικός της Γκρέμιο- ομάδα από την περιοχή που πλήττεται- «φόρτωσε τζετ σκι στο τζιπ του για να προσπαθήσει να βοηθήσει δεκάδες ανθρώπους», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Diego Costa, do Gremio, parou no alagamento em Eldorado do Sul para perguntar o que as pessoas estavam precisando por conta das fortes chuvas.



As pessoas afirmaram que precisavam resgatar as vitimas da enchente. O atacante levou 1 jet ski na sua caminhonete e conseguiu mais 4… pic.twitter.com/MD70hnes0b — Planeta do Futebol ?? (@futebol_info) May 3, 2024

Τις τελευταίες ώρες εμφανίστηκαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απεικονίζουν το διάσημο Βραζιλιάνο μαζί με τέσσερις φίλους.

«Η γειτονιά μου κατέληξε κάτω από το νερό. Ήταν μεσημέρι και ο Ντιέγκο Κόστα έφτασε για να μας ρωτήσει τι χρειαζόμασταν. Μέσα σε μισή ώρα έστειλε τους φίλους του με τέσσερα τζετ σκι για να μεταφέρουν τις οικογένειες των οποίων τα σπίτια πλημμύρισαν», είπε ένας μάρτυρας στην ιστοσελίδα της βραζιλιάνικης εφημερίδας «Ο’ Globo».

