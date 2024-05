Κοινωνία

Βεγγαλικά - Κροτίδες: Οι επιπτώσεις που έχει η χρήση τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλά είναι κάθε χρόνο τα περιστατικά τραυματισμών. Τι πρέπει να προσέχετε.

-

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», τονίζει για πολλοστή φορά τη σημασία της πρόληψης σε θέματα που αφορούν τη χρήση βεγγαλικών και κροτίδων από ανηλίκους κατά τη διάρκεια του Πάσχα.

Οι κροτίδες και τα βεγγαλικά είναι άκρως επικίνδυνα και απρόβλεπτα υλικά, που λόγω λανθασμένης χρήσης από ανήλικους μπορεί να έχει ολέθρια αποτελέσματα απειλώντας τόσο τη σωματική ακεραιότητα τη δική τους, όσο και των γύρω τους, και ακόμα και την ίδια τη ζωή τους.

Με αφορμή τα πολυάριθμα περιστατικά τραυματισμών που καταγράφονται και τα στοιχεία που κάθε χρόνο δημοσιοποιούνται, αντιπροσωπεύοντας περιστατικά παιδιών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, λόγω κακής χρήσης εύφλεκτων υλικών, υπενθυμίζουμε σε γονείς, κηδεμόνες καθώς και εκπαιδευτικούς, τις εξαιρετικά επικίνδυνες επιπτώσεις που έχει η χρήση κροτίδων και βεγγαλικών από παιδιά.

Το φαινόμενο αυτό, κατά τη διάρκεια του Πάσχα, βρίσκεται σε έξαρση αποτελώντας μία άτυπη «παράδοση». Ο Οργανισμός, μέχρι σήμερα, έχει διαχειριστεί αρκετά περιστατικά σε όλη την Ελλάδα, τα οποία πέρα από σοβαρές, πολλές φορές μη αναστρέψιμες, σωματικές βλάβες έχουν και σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις.

Οι προσπάθειες που καταβάλλει η Ελληνική Αστυνομία είναι δεδομένες. Οφείλουμε όμως και εμείς, ως γονείς, ως φροντιστές και εκπαιδευτικοί, να ενημερώνουμε τα παιδιά και να τα βοηθάμε να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο και τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει η χρήση βεγγαλικών και κροτίδων.

Γνωρίζουμε όλοι πόσο εύκολο είναι να προμηθευτεί ένα παιδί αυτά τα είδη που η πώλησή τους γίνεται σε καταστήματα, στο διαδίκτυο ακόμη και σε συνοικιακά καταστήματα, παρά το γεγονός ότι είναι παράνομα. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε τις εξαιρετικά επικίνδυνες επιπτώσεις που έχει η χρήση κροτίδων και βεγγαλικών από παιδιά. Μια φορά αρκεί, για να αλλάξει μια ζωή.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιβαδειά: Μυστήριο με 15χρονη που βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της

Κέρκυρα: Μπότης έπεσε στο κεφάλι γυναίκας (βίντεο)

Ηράκλειο: Έσπρωξε την πρώην του από τη σκάλα