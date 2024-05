Life

Αργολίδα - Παραλία Ιρίων: Δελφίνι βγήκε στην παραλία (εικόνες)

Ποιος βρήκε το δελφίνι που βγήκε στα ρηχά. Μεγάλη κινητοποίηση και από τους κατοίκους.

Έκπληκτοι έμειναν όσοι βρέθηκαν στην παραλία των Ιρίων Αργολίδας, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου 4/5 όταν είδαν ένα μεγαλόσωμο δελφίνι να βγαίνει στα ρηχά.

Το δελφίνι είχε χάσει τον προσανατολισμό του. Στο σώμα του ήταν ορατές κάποιες αμυχές από την επαφή με τα χαλίκια.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κάτοικοι ώστε να το βοηθήσουν να βγει και πάλι στα βαθιά. Ένας Ολλανδός τουρίστας ο οποίος έχει έρθεi έπειτα από προσπάθειες αρκετής ώρας, κατάφερε και το βοήθησε να επιστρέψει στο πέλαγος.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και το Λιμεναρχείο Ναυπλίου το οποίο επικοινώνησε με το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών «ΑΡΙΩΝ» όπου έλαβε οδηγίες σε περίπτωση που εντοπιστεί ξανά.

Πηγή: argolika.gr

