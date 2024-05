Πολιτισμός

Άγιο Φως: Έφτασε στην Αθήνα και μεταφέρεται σε όλη την Ελλάδα

Το Άγιο Φώς έφτασε στην Αθήνα. Μετά το αεροδρόμιο ''Ελευθέριος Βενιζέλος'' πηγαίνει στο μετόχι του Παναγίου Τάφου και σε όλες τις Μητροπόλεις.

Το χαρμόσυνο αναστάσιμο μήνυμα μεταφέρει στη χώρα μας το 'Αγιο Φως το οποίο αφίχθη στις 20.06 με ειδική πτήση από το Τελ Αβίβ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στη συνέχεια θα διανεμηθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Για τη μεταφορά του μετέβη σήμερα στα Ιεροσόλυμα ελληνική αποστολή, με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιώργος Κώτσηρα, προκειμένου να παραστεί στην τελετή Αφής του Αγίου Φωτός, στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως και να παραλάβει το 'Αγιο Φως από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Θεόφιλο Γ', με τον οποίο είχε συνάντηση. Στην αποστολή μετείχαν ο Πατριαρχικός Έξαρχος στην Ελλάδα αρχιμανδρίτης Ραφαήλ και ο μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος για της Εκκλησία της Ελλάδος.

Μετά τη σύντομη τελετή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το 'Αγιο Φως θα μεταφερθεί στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου, στην Πλάκα, και από εκεί θα μοιραστεί στην Αττική.

Παράλληλα, θα ταξιδέψει για ακόμη μία χρονιά από την Αθήνα σε 16 περιοχές της Ελλάδας, ώστε να βρίσκεται εγκαίρως στις εκκλησίες για την Αναστάσιμη Ακολουθία.

Η αφή του Αγίου Φωτός έγινε μυστηριακά στον Πανάγιο Τάφο των Ιεροσολύμων, όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες πιστοί. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντια – εξαιτίας και του πολέμου – ενώ μέσα στο Ναό της Αναστάσεως βρέθηκαν λιγότεροι προσκυνητές, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Οι καμπάνες του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα ήχησαν χαρμόσυνα, οι χιλιάδες πιστοί ύψωσαν τις λαμπάδες τους και το Άγιο Φως εξήλθε από το Ιερό Κουβούκλιο. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κρατούσε δύο δεσμίδες από 33 αναμμένα κεριά, όσα και τα χρόνια του Ιησού.

Σαν ένα πύρινο κύμα το Αναστάσιμο Φως μεταλαμπαδεύτηκε στα κεριά των πιστών που κατάφεραν να βρεθούν στον Πανάγιο Τάφο. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο το Πανάγιο φως είχε φωτίσει το Ναό, δημιουργώντας μοναδική κατανυκτική ατμόσφαιρα.

Οι ώρες αναχώρησης του Αγίου Φωτός σε όλη την Ελλάδα

Αθήνα – Θεσσαλονίκη Α3 126 Άφιξη 20:40

Αθήνα – Ιωάννινα A3 166 Άφιξη 21:15

Αθήνα – Κέρκυρα A3 286 Άφιξη 20:20

Αθήνα – Αλεξανδρούπολη Α3 146 Άφιξη 21:05

Αθήνα – Χανιά Α3 344 Αναχώρηση Άφιξη 23:25

Αθήνα – Σάμος OA 3004 (ειδική πτήση) Άφιξη 20:30

Σάμος – Λήμνος OA 3005 (ειδική πτήση) Άφιξη 21:45

Αθήνα – Λάρισα OA 3000 (ειδική πτήση) Άφιξη 20:20

Λάρισα – Κεφαλονιά OA 3001 (ειδική πτήση) Άφιξη 21:25

Η μεταλαμπάδευση του Αγίου Φωτός σε διάφορα μέρη της Ελλάδας

Αθήνα – Ηράκλειο (GQ216): Άφιξη 21:45

Αθήνα – Ρόδος (GQ284): Άφιξη 21:20

Αθήνα – Μύκονος (GQ234): Άφιξη 21:20

Αθήνα – Μυτιλήνη (GQ304): Άφιξη 21:20

Αθήνα – Σαντορίνη (GQ356): Άφιξη 21:15

Αθήνα – Χίος (GQ244): Άφιξη 21:25

Αθήνα – Κύθηρα (GQ440): Άφιξη 21:50

