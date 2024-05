Πολιτισμός

Άγιο Φως: Έφτασε στο μετόχι του Παναγίου Τάφου, στην Πλάκα (εικόνες)

Το Άγιο Φως έφθασε στην Αθήνα λίγα λεπτά μετά τις 20:00 και μεταφέρθηκε στην Πλάκα, στο μετόχι του Πανάγιου Τάφου.

Μετά τη σύντομη τελετή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το Άγιο Φως μεταφέρθηκε στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου, στην Πλάκα.

Η άφιξη του Αγίου Φωτός στην Αθήνα

Σε κλίμα κατάνυξης έφθασε λίγα λεπτά μετά τις 8 στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το κρατικό αεροσκάφος που μετέφερε το ''Αγιο Φως από το Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα.

Δήλωση Υφυπουργού Εξωτερικών, κ. Γιώργου Κώτσηρα, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά την επιστροφή του στην Αθήνα με το 'Αγιο Φως (Αθήνα, 4.5.2024)

«Εν μέσω ιδιαίτερων συνθηκών φέτος, είχαμε τη μεγάλη τιμή και ευλογία να παραστούμε στην Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα», ανέφερε σε δήλωσή του στο αεροδρόμιο, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κώτσηρας, επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής που μετέφερε το 'Αγιο Φως στην Ελλάδα από το Ιεροσόλυμα.

«Η ελληνική αποστολή παρέλαβε από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο το 'Αγιο Φως, εκφράζοντας, παράλληλα, τη στήριξη της Ελληνικής Πολιτείας στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στη σημαντική συνεισφορά του στη διατήρηση της ελληνορθόδοξης παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, από τον αεροδρόμιο Αθηνών, το 'Αγιο Φως θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, «μεταλαμπαδεύοντας το αναστάσιμο μήνυμα στον ευσεβή ελληνικό λαό» και ευχήθηκε «να φωτίσει το δρόμο της ειρήνης και της συμφιλίωσης, να φέρει πρόοδο στην πατρίδα μας, υγεία και δύναμη σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».

Μετά από μια σύντομη τελετή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το 'Αγιο Φως έφτασε στις 21:00 στον πρώτο Ναό της χώρας που υποδέχεται το 'Αγιο Φως, το Μετόχι του Παναγίου Τάφου, στην Πλάκα. Ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου Αρχιμανδρίτης Ραφαήλ το μετέφερε με το ειδικό καντήλι, ενώ εκπρόσωποι των μητροπόλεων μεταφέρουν στη συνέχεια το 'Αγιο Φως στις ενορίες.

Παράλληλα, ξεκίνησε το ταξίδι του για ακόμη μία χρονιά από την Αθήνα σε 16 περιοχές της Ελλάδας, ώστε να βρίσκεται εγκαίρως στις εκκλησίες για την Αναστάσιμη Ακολουθία.

Στα Ιεροσόλυμα η ελληνική διπλωματική αποστολή

Νωρίτερα σήμερα είχε μεταβεί στα Ιεροσόλυμα βρέθηκε η ελληνική διπλωματική αποστολή με επικεφαλής τον κ. Κώτσηρας, ο οποίος παρέλαβε το 'Αγιο Φως από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλο Γ'.

«Ευχόμεθα αυτό το φως να φωτίζει τις διάνοιες των ανθρώπων, να θερμαίνει τις καρδιές τους, ιδιαιτέρως να φωτίζει τις διάνοιες των αρχόντων του κόσμου τούτου, οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις για τις τύχες των ανθρώπων», ανέφερε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κατά την παράδοση του Αγίου Φωτός στην ελληνική αντιπροσωπεία.

«Είναι μεγάλη ευλογία, μεγάλη τιμή και θέλω να τονίσω με αφορμή αυτής της ιερής παρουσίας σήμερα ότι η ελληνική πολιτεία βρίσκεται και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και σε εσάς προσωπικά», σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Κώτσηρας.

Στην αποστολή για την τελετή αφής και μεταφοράς του Αγίου Φωτός μετείχαν ακόμη ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μετείχαν ακόμη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Σταμάτης, Τάσος Δημοσχάκης, Θεόφιλος Λεονταρίδης και Λάζαρος Τσαβδαρίδης, καθώς και ο βουλευτής της Νίκης Νίκος Βρεττός.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντια, εξαιτίας και του πολέμου, ενώ μέσα στον Ναό της Αναστάσεως βρέθηκαν λιγότεροι προσκυνητές, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Οι ώρες αναχώρησης του Αγίου Φωτός σε όλη την Ελλάδα

Αθήνα – Θεσσαλονίκη Α3 126 Άφιξη 20:40

Αθήνα – Ιωάννινα A3 166 Άφιξη 21:15

Αθήνα – Κέρκυρα A3 286 Άφιξη 20:20

Αθήνα – Αλεξανδρούπολη Α3 146 Άφιξη 21:05

Αθήνα – Χανιά Α3 344 Αναχώρηση Άφιξη 23:25

Αθήνα – Σάμος OA 3004 (ειδική πτήση) Άφιξη 20:30

Σάμος – Λήμνος OA 3005 (ειδική πτήση) Άφιξη 21:45

Αθήνα – Λάρισα OA 3000 (ειδική πτήση) Άφιξη 20:20

Λάρισα – Κεφαλονιά OA 3001 (ειδική πτήση) Άφιξη 21:25

Η μεταλαμπάδευση του Αγίου Φωτός σε διάφορα μέρη της Ελλάδας

Αθήνα – Ηράκλειο (GQ216): Άφιξη 21:45

Αθήνα – Ρόδος (GQ284): Άφιξη 21:20

Αθήνα – Μύκονος (GQ234): Άφιξη 21:20

Αθήνα – Μυτιλήνη (GQ304): Άφιξη 21:20

Αθήνα – Σαντορίνη (GQ356): Άφιξη 21:15

Αθήνα – Χίος (GQ244): Άφιξη 21:25

Αθήνα – Κύθηρα (GQ440): Άφιξη 21:50

