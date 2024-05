Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 5 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πάσχα

Σε ποιους πρέπει να πείτε "Χρόνια Πολλά" σήμερα. Την μνήμη ποιών αγίων τιμά η Εκκλησία.

Σήμερα, της Αναστάσεως, 5 Μαΐου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη των:

Μεγαλομαρτύρων Ειρήνης (†β΄αι.), Γαϊανού, Γαΐου, Νεοφύτου. Οσίου Ευθυμίου, επισκόπου Μαδυτών, του θαυματουργού.

Το Πάσχα γιορτάζουν επίσης η Αναστασία και ο Αναστάσης, καθώς και ο Πασχάλης και η Πασχαλιά, ο Λάμπρος και η Λαμπρινή.

Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 06:23 και η δύση του ηλίου θα γίνει στις 20:19.

Η Σελήνη είναι 26.4 ημερών.

Ο βίος της Αγίας Ειρήνης

Η αγία Ειρήνη, της οποίας το λαϊκό όνομα ήταν Πηνελόπη, γεννήθηκε στη πύλη Μαδεδλών της Περσίας και γονείς της ήταν ο έπαρχος Λικίνιος και η ευγενής Λικινία. Σε πολύ μικρή ηλικία άρχισε την γραμματική της εκπαίδευση κοντά σε έναν από τους πλέον σοφούς διδασκάλους της εποχής της, τον Απελλιανό, ο οποίος δίδαξε στη Πηνελόπη τη θύραθεν σοφία, ενώ την χριστιανική πίστη την διδάχθηκε από μια χριστιανή υπηρέτρια του πατέρα της. Όταν τελείωσε η κατήχηση βαπτίσθηκε χριστιανή και έλαβε το όνομα Ειρήνη. Όταν ο Λικίνιος έμαθε ότι η κόρη του έγινε χριστιανή διέταξε να τη δέσουν στα πόδια ενός άγριου αλόγου για να σκοτωθεί. Αλλά από θαύμα το άλογο στράφηκε εναντίον του και σκότωσε εκείνον. Μεγάλη ήταν η σύγχυση των παραβρισκομένων, αλλά η αγία τους καθησύχασε και αφού προσευχήθηκε με θέρμη, ο πατέρας της αναστήθηκε. Αμέσως βαπτίσθηκαν όλοι χριστιανοί. Στη συνέχεια η αγία περιόδευσε σε αρκετά μέρη όπου, δίδαξε το λόγο του Θεού και έκανε πολλά θαύματα. Στο τέλος αποσύρθηκε σε ένα ερημικό μέρος έξω από την Έφεσο όπου έζησε με προσευχή και άσκηση.

Πηγή: ecclesia.gr

