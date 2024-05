Κοινωνία

Αγία Παρασκευή: Φωτιά σε διαμέρισμα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα.

Στις φλόγες τυλίχθηκε, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή.

Στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου, που βρίσκεται στην 28ης Οκτωβρίου, ξέσπασε φωτιά τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα.

Στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και γερανό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, μέσα στο διαμέρισμα βρισκόταν ηλικιωμένη.

