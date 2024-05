Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Το αναστάσιμο φως να γίνει οδηγός για έναν κόσμο χωρίς πολέμους

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας για την Ανάσταση και το Πάσχα των πολιτικών αρχηγών.

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών και αμέσως μετά δήλωσε:

«Με την Ανάσταση του Κυρίου η ελπίδα γεμίζει και πάλι τις ψυχές μας.

Εύχομαι το αναστάσιμο φως να γίνει οδηγός όλων μας προς έναν κόσμο χωρίς πολέμους, συγκρούσεις και μίση, με αγάπη και κατανόηση προς τον συνάνθρωπο.

Χριστός Ανέστη!

Χρόνια πολλά!».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Καρδιανής Τήνου.

Ο Στέφανος Κασσελάκης έκανε Ανάσταση στην Κέρκυρα, συνοδευόμενος από τον σύζυγό του, Τάιλερ, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Μητρόπολη των Αθηνών.

