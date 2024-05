Κόσμος

Αυστραλία: Νεκρός 16χρονος ριζοσπαστικοποιημένος

Νεκρός έπεσε ανήλικος που έκανε επίθεση με μαχαίρι. Τα πρώτα στοιχεία από την Αστυνομία.

«Ριζοσπαστικοποιημένος» έφηβος 16 ετών έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικού αφού τραυμάτισε έναν άνθρωπο κατά τη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι στη Δυτική Αυστραλία, ανακοίνωσαν σήμερα ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης αυτής της πολιτείας και η αστυνομία.

Ο έφηβος, οπλισμένος με μαχαίρι, «όρμησε» εναντίον των μελών των δυνάμεων επιβολής της τάξης και τραυματίστηκε θανάσιμα από τα πυρά ενός από τους αστυνομικούς, διευκρίνισε ο πολιτειακός πρωθυπουργός Ρότζερ Κουκ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο έφηβος είχε ριζοσπαστικοποιηθεί μέσω διαδικτύου.

