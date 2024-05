Πολιτισμός

Χίος: Ο Ρουκετοπόλεμος στο Βροντάδο εντυπωσίασε και φέτος (βίντεο)

Οι εικόνες που κάθε χρόνο κάνουν τον γύρο του κόσμου εκτιλύχθηκαν και φέτος στο νησί της Χίου.

Εντυπωσιακός και με δεδομένα διεξαγωγής μακριά από τις υπερβολές του παρελθόντος, ο Ρουκετοπόλεμος, το χιακό και συγκεκριμένα το Βρονταδούσικο έθιμο, που κατάφερε να γίνει το επίκεντρο των διεθνών Μ.Μ.Ε., όπως κανένα άλλο πασχαλινό έθιμο του Ορθόδοξου Πάσχα, πραγματοποιήθηκε και φέτος, χαρίζοντας μοναδικό θέαμα και φωτογραφικά στιγμιότυπα σε όσους επέλεξαν να το παρακολουθήσουν από κοντά.

Ο αριθμός ρουκετών και φέτος ήταν μειωμένος- στο πλαίσιο του αυτοπεριορισμού των συνεργείων- κάτι άλλωστε που αποτελούσε και το βασικό ζητούμενο των θιγομένων κατοίκων.

Όπως προστάζει η παράδοση τα αντίπαλα συνεργεία των δύο ενοριών ξεκίνησαν μαζί την παρέλαση στην παραλιακή ζώνη του Βροντάδου με στόχο να φθάσουν στο σημείο όπου οι δρόμοι τους χωρίζουν για να λάβουν «θέσεις μάχης».

Μετά τις 8 το βράδυ, αφού προηγήθηκε το στήσιμο των ρουκετοσυρτών, τα συνεργεία πραγματοποίησαν δοκιμαστικές ρίψεις προς τα καμπαναριά των ενοριών αλλά και για να διαπιστωθεί ότι οι βολές δεν θα χτυπήσουν τα σπίτια που βρίσκονται στην ενδιάμεση ζώνη.

Μόλις οι καμπάνες σήμαναν 11 το βράδυ, οι πρώτες μαζικές ρίψεις έκαναν τη νύχτα μέρα ενώ μία ώρα αργότερα οι ρουκέτες μαζί με εκατοντάδες πυροτεχνήματα μετέφεραν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν δύο παύσεις ρίψεων, η μία στις 22:45 για να προσέλθουν με ασφάλεια οι πιστοί στις ενορίες και άλλη μία μετά τις 12 τα μεσάνυχτα για να αποχωρήσουν οι πιστοί.

Η συνέχεια το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, όπου Δήμος Χίου μαζί με εθελοντές θα μαζέψουν τα χιλιάδες ρουκετόξυλα από τις αυλές των σπιτιών και τους δρόμους, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για τον Ρουκετοπόλεμο του 2025.

Να σημειωθεί ότι φέτος για πρώτη φορά τα μέτρα ασφαλείας ήταν ενισχυμένα, με τον Δήμο να μοιράζει φορητούς πυροσβεστήρες και να τοποθετεί επιπλέον βρύσες περιμετρικά των εκκλησιών ενώ προχώρησε στην καθολική αντικατάσταση των συρμάτων που τοποθετούνται κάθε χρόνο για την προστασία σπιτιών και ενοριών.

