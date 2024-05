Κοινωνία

Φωτιά στην Αγία Παρασκευή: Νεκρή ηλικιωμένη στο διαμέρισμά της

Σε τραγωδία κατέληξε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Πάσχα σε διαμέρισμα της Αγίας Παρασκευής.

Νεκρή ανασύρθηκε ηλικιωμένη από το διαμέρισμά της, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα.

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στην Αγία Παρασκευή, γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, που επιχείρησαν με γερανό.

Όταν όμως μπήκαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Τα αίτια της πυρκαγιάς είναι υπό διερεύνηση.

