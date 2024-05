Κόσμος

Γάζα: Η εκεχειρία αργεί και ο κόσμος λιμοκτονεί

Η Χαμάς "καρφώνει" τον Νετανιάχου για την καθυστέρηση της συμφωνίας και οι προειδοποιήσεις για τον λιμό στη Γάζα εντείνονται.

Στέλεχος της Χαμάς επανέλαβε ότι η οργάνωση, που διαπραγματεύεται στο Κάιρο συμφωνία ανακωχής στην Λωρίδα της Γάζας, «δεν θα αποδεχθεί σε καμία περίπτωση συμφωνία η οποία δεν θα προβλέπει απερίφραστα τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι πληροφορίες μας επιβεβαιώνουν ότι ο Νετανιάχου φρενάρει προσωπικά μία συμφωνία από προσωπικούς υπολογισμούς», δήλωσε επίσης το στέλεχος της Χαμάς που δεν κατονομάζεται για τον ισραηλινό πρωθυπουργό, ο οποίος επαναλαμβάνει ότι αποκλείει το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου που διαρκεί εδώ και επτά μήνες πριν από την «εξουδετέρωση» της Χαμάς.

Το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας πλήττεται από «πραγματικό λιμό» που επεκτείνεται προς νότον, προειδοποιεί την ίδια ώρα η διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος Σίντι ΜακΚέιν.

Στην Γάζα «ο λιμός είναι παρών, ένας πραγματικός λιμός στον βορρά που μετακινείται προς νότον», δήλωσε η διευθύντρια του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών σε συνέντευξή της που θα μεταδοθεί αύριο από το αμερικανικό δίκτυο NBC.

«Οταν υπάρχουν τέτοιου είδους συρράξεις, με τόση ένταση, ή συμβαίνουν τόσα πράγματα, έρχεται ο λιμός», είπε.

«Αυτό που ζητάμε, αυτό που δεν έχουμε σταματήσει να ζητάμε, είναι μία κατάπαυση του πυρός και την δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης για να μπούμε» στην Γάζα για να παραδώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε η Σίντι ΜακΚέιν.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα είναι μόνο ένας από τους πολλούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς και οργανώσεις που προσπαθούν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η κατάσταση στον τομέα του επισιτισμού βελτιώνεται ελαφρά στην Λωρίδα της Γάζας, αλλά ο κίνδυνος του λιμού παραμένει, ανακοίνωσε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Η διεθνής βοήθεια, που ελέγχεται αυστηρά από το Ισραήλ, φθάνει στάγδην στην Γάζα, κυρίως από την Αίγυπτο με της Ράφα, αλλά παραμένει ανεπαρκής για να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

