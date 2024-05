Αθλητικά

Φενερμπαχτσέ - Euroleague: Η ποινή για τα επεισόδια με τη Μονακό

Το πρόστιμο για τα επεισόδια στο Game 4 με τη Μονακό.

Με πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ τιμώρησε η Euroleague Basketball τη Φενερμπαχτσέ, για τα όσα διαδραματίστηκαν στο φινάλε του Game 4 με τη Μονακό, που βρήκε τους Μονεγάσκους να ισοφαρίζουν τη σειρά των πλέι οφ σε 2-2 και να τη στέλνουν πίσω στο Πριγκιπάτο.

Η τουρκική ομάδα καλείται να... πληρώσει για τη ρίψη αντικειμένων στο παρκέ της Ulker Sports Arena και την είσοδο των οπαδών της στον αγωνιστικό χώρο.

Η ανακοίνωση της EuroLeague Basketball:

«Η Φενέρμπαχτσε έχει τιμωρηθεί με πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο και εισβολή στο γήπεδο μετά το τέλος του εντός έδρας αγώνα της με την Μονακό σύμφωνα με το άρθρο 29.2.h και i) του Πειθαρχικού Κώδικα Μπάσκετ της Euroleague.

Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, παίκτης της Μονακό, τιμωρήθηκε με προειδοποίηση λόγω πράξεων που δείχνουν έλλειψη σεβασμού προς το κοινό στον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας του εναντίον της Φενέρμπαχτσαε, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.b του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».

