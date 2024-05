Πολιτική

Ζαχάροβα: Οι χώρες της Βαλτικής έχουν απομακρυνθεί από τη Μόσχα

Η Μαρία Ζαχάροβα απηύθυνε προειδοποίηση στις χώρες της Βαλτικής, καθώς υποστήριξε πως «η εχθρική γραμμή τους έχει οδηγήσει στη διακοπή των περισσότερων δεσμών τους με τη Μόσχα».

«Λόγω της ανοικτά εχθρικής γραμμής του Βίλνιους, της Ρίγα και του Ταλίν οι δεσμοί με τη Ρωσία έχουν κοπεί», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ στο πρακτορείο RIA αναφερόμενη στις πρωτεύουσες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας.

Η Ζαχάροβα πρόσθεσε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί διπλωματικά μέσα άσκησης επιρροής στις χώρες της Βαλτικής.

Η Εσθονία κατηγόρησε την προηγούμενη εβδομάδα τη Ρωσία ότι παραβίασε τους κανόνες για τον διεθνή εναέριο χώρο προκαλώντας παρεμβολές στα σήματα του GPS, με το ΝΑΤΟ να προσθέτει ότι οι χώρες της Βαλτικής είναι μεταξύ αυτών που «ανησυχούν βαθιά» για δραστηριότητες τις οποίες χαρακτηρίζουν ρωσική κατασκοπεία.

Η Ζαχάροβα, χωρίς να διευκρινίζει σε ποιες ενέργειες των χωρών της Βαλτικής αναφερόταν, πρόσθεσε μιλώντας στο RIA ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις εχθρικές ενέργειες της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Εσθονίας λαμβάνοντας ασύμμετρα μέτρα.

«Θα απαντήσουμε επίσης στις εχθρικές ενέργειες των χωρών της Βαλτικής με ασύμμετρα μέτρα, κυρίως στον οικονομικό και διαμετακομιστικό τομέα», εξήγησε η ίδια.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ

