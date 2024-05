Αθλητικά

Formula 1 - GP Μαϊάμι: Ο Φερστάπεν στην pole position

Poleman στο GP του Μαϊάμι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός -τρεις φορές- παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull, Μαξ Φερτσάπεν, εξασφάλισε την pole position το Σάββατο για το Grand Prix του Μαϊάμι, για να ξεκινήσει πρώτος για έκτο συνεχόμενο αγώνα αυτή τη σεζόν.

Η pole position, έβδομη στη σειρά για τον Φερστάπεν, ξεκινώντας από πέρυσι στο Άμπου Ντάμπι, ήταν το «κερασάκι στην τούρτα» για τον Ολλανδό, ο οποίος επικράτησε στο σπριντ που έγιναν νωρίτερα στο Μαϊάμι.

Ο Γάλλος Αλκέν Προστ, με τη Williams το 1993, ήταν ο τελευταίος οδηγός που πήρε τις πρώτες έξι pole μιας σεζόν.

«Δεν ξέρω τι είναι, κάθε χρόνο που ερχόμαστε εδώ, το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο να είμαι συνεπής με την αίσθηση του αυτοκινήτου, την αίσθηση του ελαστικού σε έναν γύρο», είπε ο Φερστάπεν, ο οποίος θα ξεκινήσει στην pole στο Μαϊάμι για το πρώτη φορά. «Ήταν να βρούμε αυτή την ισορροπία. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε καλά. Δεν ήταν ο πιο ευχάριστος γύρος της καριέρας μου λόγω του πόσο ολισθηρός είναι και δεν είσαι πολύ σίγουρος στον γύρο. Αλλά είμαστε στην pole, και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Μαζί με τον Φερστάπεν στην πρώτη σειρά ο Τσαρλς Λεκλέρκ της Ferarri, ο οποίος ήταν επίσης δεύτερος στο σπριντ.

Ο Κάρλος Σάινθ, επίσης της Ferarri, ο μόνος οδηγός εκτός από τον Φερστάπεν που κέρδισε έναν αγώνα αυτή τη σεζόν, θα ξεκινήσει τρίτος μαζί με το δεύτερο της Red Bull Σέρχιο Πέρες.

Θα είναι η τρίτη σειρά της McLaren με τον Βρετανό Λάντο Νόρις να προκρίνεται πέμπτος ταχύτερος λίγο μπροστά από τον Αυστραλό Όσκαρ Πιάστρι.

Η Mercedes θα συμπληρώσει την τέταρτη σειρά με τον Τζορτζ Ράσελ να προκρίνεται έβδομος, ακολουθούμενος από τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον όγδοο.

Κανένας άλλος οδηγός εκτός από τον Φερστάπεν δεν έχει σταθεί στην κορυφή του βάθρου στο Μαϊάμι και ο Ολλανδός θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει ένα χατ-τρικ με νίκες απόψε (23:00) στον αγώνα.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών στο Μαϊάμι έχει ως εξής:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:27.241

2. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:27.382

3. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 1:27.455

4. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 1:27.460

5. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:27.594

6. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:27.625

7. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:28.067

8. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1.27.107

9. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Haas) 1:28.146

10.Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/RB-Red Bull) 1.28.192

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 118 βαθμοί

2. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 91

3. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 83

4. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 73

5. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 58

6. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 41

7. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 33

8. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 31

9. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 19

10. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 9

11. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/RB) 8

12. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Ferrari) 6

13. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Haas) 6

14. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/RB) 5

15. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 1

16. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 0

17. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 0

18. Γκουανγιού Ζου (Κίνα/Sauber) 0

19. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 0

20. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Sauber) 0

21. Λόγκαν Σάρτζεντ (ΗΠΑ/Williams) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Red Bull-Honda RBPT 209 βαθμοί

2. Ferrari 162

3. McLaren-Mercedes 99

4. Mercedes 52

5. Aston Martin-Mercedes 40

6. RB-Honda RBPT 13

7. Haas-Ferrari 7

8. Williams-Mercedes 0

9. Alpine-Renault 0

10. Sauber-Ferrari 0

