Ολυμπιακή Φλόγα: Η λαμπερή υποδοχή της από τη Μασσαλία

Πότε αναμένεται να φτάσει σε γαλλικό έδαφος η Ολυμπιακή Φλόγα και πώς θα γίνει η υποδοχή της.

Μετά από 12 ημέρες ταξιδιού με το τρικάταρτο ιστιοφόρο «Belem», ξεκινώντας από την Ελλάδα, τον Πειραιά, η Ολυμπιακή Φλόγα αναμένεται την Τετάρτη (8/5) στη Μασσαλία, όπου πρόκειται να την υποδεχθούν 150.000 άνθρωποι, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, λιγότερο από τρεις μήνες πριν από τους Αγώνες του Παρισιού.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Ολυμπιακή Φλόγα φτάνει στη Γαλλία για τους Θερινούς Αγώνες, επειδή αν και το Παρίσι έχει ήδη φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το 1900 και το 1924, το ταξίδι της Ολυμπιακής φλόγας εγκαινιάστηκε μόλις το 1928 κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

Η τελευταία του επίσκεψη χρονολογείται από το 1992 και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Αλμπερτβιλ, μετά από μια πρώτη διαμονή το 1968, για εκείνους στη Γκρενόμπλ.

Το ταξίδι της ξεκίνησε στις 16 Απριλίου από την Αρχαία Ολυμπία, περίπου 100 ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού (26 Ιουλίου-11 Αυγούστου), και θα αρχίσει τη διαδρομή της στη Γαλλία στο Παλιό Λιμάνι της Μασσαλίας, που ιδρύθηκε 2.600 πριν από χρόνια από Έλληνες ναυτικούς, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν.

«Το κοινό νήμα αυτής της άφιξης της Φλόγας είναι η ιστορία αυτών των Ελλήνων που έφυγαν πριν από χιλιετίες από τη Μεσόγειο για να φτάσουν στη Μασσαλία και βρήκαν την πόλη», είπε ο δήμαρχος Μπενουά Παγιάν, σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Φεύγοντας από το μεγαλοπρεπές Belem, ένα πλοίο που χρονολογείται από το 1896, τη χρονιά των πρώτων Αγώνων της σύγχρονης εποχής, ο πρώτος λαμπαδηδρόμος της Φλόγας που θα ανέβει για να την παραλάβε, θα είναι ο Γάλλος Ολυμπιονίκης κολυμβητής Φλοράν Μανοντού, Ολυμπιονίκης.

Στις 16 Απριλίου, στον χώρο της Αρχάιας Ολυμπίας, ήταν η αδερφή του Λορ επίσης κολυμβήτρια, Ολυμπιονίκης, που ήταν η πρώτη Γαλλίδα λαμπαδηδρόμος μετά το άναμμα της φλόγας.

Αφού φτάσει στην ξηρά σε μια πλωτή πίστα στίβου, ο Φλοραν Μανοντού θα κατευθυνθεί προς το Quai de la Fraternite, στο τέλος του θρυλικού Canebiere, όπου θα ανάψει το βωμό γύρω στις 20:45 (ώρα Ελλάδας). Από αυτόν ή ίσως από έναν «καλεσμένο» έκπληξη όπως ο Ζινεντίν Ζιντάν, γεννημένος στη Μασσαλία.

Προηγουμένως, το Belem θα βρεθεί στο επίκεντρο εορτασμού, με μια μεγάλη θαλάσσια παρέλαση κατά τη διάρκεια της οποίας 1.024 σκάφη θα συνοδεύσουν το τρικάταρτο πλοίο στο λιμάνι της Μασσαλίας, όπου αναμένεται στις 20:00

Στη συνέχεια η βραδιά θα συνεχιστεί με μια μεγάλη συναυλία, με οικοδεσπότες ιδίως τους ράπερ της Μασσαλίας Σοπράνο και Αλόνζο.

Ενώ οι αρχές αναμένουν 150.000 ανθρώπους γύρω από το Παλιό Λιμάνι, ιδιαίτερα αυστηρά θα είναι τα μέτρα ασφαλείας, σε ένα τεταμένο διεθνές κλίμα, που χαρακτηρίζεται από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Στη Μασσαλία, περισσότερα από 6.000 μέλη της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών από επίλεκτες μονάδες, ειδικούς ανιχνευτές ναρκών, αεροσκάφη Rafale και ένα σύστημα αντι-drone, θα κινητοποιηθούν.

Το δυναμικό θα φτάσει τα 8.500 άτομα και θα ξεπεράσει εκείνους που αναπτύχθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 για την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου.

Οι θεατές θα υποβληθούν σε ελέγχους και τα περισσότερα από 3.000 σκάφη που είναι αγκυροβολημένα στο Παλιό Λιμάνι θα εξεταστούν προσεκτικά απο δύτες για νάρκες απόαύριο (6/5).

«Η άφιξη του Μπέλεμ σηματοδοτεί μια νέα εποχή, η άφιξη της Φλόγας θα ανάψει τις καρδιές», είπε ο Πρόεδρος Μακρόν σε συνέντευξή του στις εφημερίδες «La Tribune» και «La Provence», ενώ εξακολουθούν συζητήσεις για τα τρία έως πέντε δισεκατομμύρια ευρώ δημόσιο χρήμα. που αναμένεται να κοστίσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

«Πρόκειται για δημόσιο χρήμα που ξοδεύεται καλά», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε «μακροπρόθεσμες επενδύσεις, στην υπηρεσία των Γάλλων».

Την Πέμπτη, η φλόγα θα ξεκινήσει το ταξίδι που θα την οδηγήσει στο Παρίσι, μέσω ολόκληρης της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Ινδιών και της Γαλλικής Πολυνησίας.

Το απόγευμα της Πέμπτης, η Ολυμπιακή φωτιά θα ανάψει σε ένα βωμό που θα τοποθετηθεί μπροστά από το Stade Velodrome, ένα άλλο έμβλημα της μεσογειακής πόλης. Στη συνέχεια το ταξίδι του θα συνεχίσει για το Παρίσι, όπου ο βωμός των Ολυμπιακών Αγώνων θα δεχθεί τη Φλόγα στις 26 Ιουλίου, ημέρα της τελετής έναρξης.

