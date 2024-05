Life

Το Ant1news.gr σας εύχεται Καλό Πάσχα

Ολόθερμες ευχές από τους ανθρώπους του ενημερωτικού ιστότοπου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ! Χριστός Ανέστη!

Οι άνθρωποι του Ant1news.gr, του ενημερωτικού ιστότοπου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα!

Το Φως της Ανάστασης ας χαρίσει ελπίδα, αισιοδοξία και δύναμη σε όλες και όλους μας!

Η Ανάσταση του Θεανθρώπου ας μας δώσει τη δύναμη για να βιώσει ο καθένας από εμάς τη δική του ανάσταση, να περάσει από το σκοτάδι στο φως!

Να επικρατήσει ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο!

Παραμένει διαρκής η ευχή μας να μεταδίδουμε μόνο καλές ειδήσεις για να ενημερώνουμε τους επισκέπτες μας, που αυξάνονται διαρκώς, δίνοντας στην εγκυρότητα και στην αμεσότητα μας «ψήφο εμπιστοσύνης», που είναι απαραίτητη στις "μόνιμες σχέσεις", όπως αυτή που έχει χτίσει ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

