Δολοφονία Ελλήνων στην Αλβανία: Συνελήφθη 69χρονος

Τι ανακοίνωσε το τμήμα του Αργυροκάστρου για την σύλληψη του 69χρονου. Ποιος είναι ο άνδρας που συνελήφθη

Συνελήφθη ένας 69χρονος για την δολοφονία των δύο ηλικιωμένων Ελλήνων στην Αλβανία, του 80χρονου Κώστα και της 84χρονης Κλεονίκης Ηλία, στο χωριό Βόδριστα της Δρόπολης, σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία.

Πρόκειται για τον 69χρονο Θωμά Μάστορα, ο οποίος είναι συγχωριανός του ηλικιωμένου ζευγαριού, όπως ανακοίνωσε το τμήμα του Αργυροκάστρου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη λόγω προηγούμενων διαμαχών που είχε το ζευγάρι ηλικιωμένων με τον 69χρονο. Ο δράστης, ο οποίος έχει ποινικό μητρώο για κλοπή, τους χτύπησε με αιχμηρά αντικείμενα, ενώ κατά τη στιγμή του περιστατικού, το ζευγάρι είχε περίπου 5 εκατομμύρια λεκ (κοντά στις 50.000 ευρώ) στο διαμέρισμά του, όπως μεταδίδει το abcnews.al.

