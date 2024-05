Πολιτισμός

Πάπας Φραγκίσκος: Το μήνυμά του για το Πάσχα των Ορθοδόξων

Το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου για το Πάσχα των Ορθόδοξων Χριστιανών σε όλο τον κόσμο.

Ο πάπας Φραγκίσκος, απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ευχήθηκε καλό Πάσχα για το Πάσχα των Ορθοδόξων.

Ειδικότερα, ο Φραγκίσκος υπογράμμισε:

«Στέλνω με μεγάλη στοργή τις ευχές μου στους αδελφούς και στις αδελφές των Ορθόδοξων εκκλησιών και ορισμένων Καθολικών Εκκλησιών της Ανατολής, οι οποίοι, σύμφωνα με το Ιουλιανό Ημερολόγιο, γιορτάζουν σήμερα το Άγιο Πάσχα.

Ο Αναστηθείς Κύριος να γεμίσει με χαρά και με ειρήνη όλες τις κοινότητες πιστών και να προσφέρει παρηγοριά σε όσες υποβάλλονται σε δοκιμασία. Τους εύχομαι καλό Πάσχα».

