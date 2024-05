Πολιτισμός

Γάζα: Ο Νετανιάχου σταματά τη λειτουργία του Al Jazeera

Η ανακοίνωση του ισραηλινού πρωθυπουργού για τη λειτουργία του διεθνούς τηλεοπτικού δικτύου στη Γάζα.

Το Ισραήλ διακόπτει τη λειτουργία του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera στη Γάζα, επικαλούμενο λόγους «εθνικής απειλής» όπως ανακοινώθηκε, μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, υπό τον Νετανιάχου.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Νετανιάχου, μέσω ανάρτησής του στο «Χ», χωρίς όμως να διευκρινίσει αν πρόκειται για μόνιμο ή προσωρινό μέτρο και πότε αυτό θα τεθεί σε ισχύ.

Το Ισραήλ έχει πολλάκις κατηγορήσει το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ για δεσμούς με τη Χαμάς, κάτι που το ίδιο το κανάλι αρνείται.

«Το Al Jazeera βλάπτει την ασφάλεια του Ισραήλ, μετέχοντας ενεργά στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και υποκινώντας βία κατά των Ισραηλινών στρατιωτών», είχε γράψει στο «Χ» ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο κατηγόρησε από πλευράς του τον Νετανιάχου ότι «παρακινεί και θεωρεί υπεύθυνο τον ίδιο για την ασφάλεια των εργαζομένων του σε όλο τον κόσμο».

