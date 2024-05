Πολιτική

Φοίβος Ιωαννίδης: “Έφυγε” από τη ζωή ο πολιτικός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιός του Γιάννης Ιωαννίδης.

-

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Φοίβος Ιωαννίδης, δικηγόρος και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή ο γιος του Γιάννης Ιωαννίδης με ανάρτησή του στο Facebook.

Στην ανάρτηση αυτή, αναφέρει: «Μια ζωή γεμάτη τελείωσε λίγο πριν το "Χριστός Ανέστη". Ο πατέρας μας Φοίβος Ιωαννίδης πέθανε χθες το βράδυ. Όπως είχε επιλέξει θα κηδευθεί στη γενέθλια πόλη του Σητεία σε χρόνο που θα ανακοινωθεί προσεχώς».

Ο Φοίβος Ιωαννίδης, γεννήθηκε στη Σητεία στις 14 Μαρτίου 1936, υπηρέτησε ως βουλευτής Λασιθίου με το ΠΑΣΟΚ από το 1989 έως το 2004. Χρημάτισε μέλος σε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, ενώ ανέπτυξε από πολύ νέος πλούσια συνδικαλιστική δράση. Την περίοδο της δικτατορίας η δράση του εναντίον της χούντας ήταν έντονη και γι' αυτό συνελήφθη και φυλακίστηκε.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λασιθίου με το ΠΑΣΟΚ τον Ιούνιο του 1989. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1990, του 1993, του 199 και του 2000. Για πρώτη φορά έγινε υφυπουργός (Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου από τις 13 Οκτωβρίου 1993 ως τις 15 Σεπτεμβρίου 1995.

Στην πρώτη κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη τον Ιανουάριο του 1996, ο Ιωαννίδης ανέλαβε υφυπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, από τις 22 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 1996.

Για τελευταία φορά ήταν υφυπουργός στην κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη, από τις 30 Οκτωβρίου 1998 έως τις 13 Απριλίου 2000 (Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Το 2004 αποσύρθηκε από την πολιτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αγία Παρασκευή: Νεκρή ηλικιωμένη στο διαμέρισμά της

Χίος: Ο Ρουκετοπόλεμος στο Βροντάδο εντυπωσίασε και φέτος (βίντεο)

Αυστραλία: Νεκρός 16χρονος ριζοσπαστικοποιημένος