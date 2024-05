Παράξενα

Εύβοια: Το GPS αντί για την Κάρυστο τους “έστειλε” σε ρεματιά

Η οικογένεια είχε προγραμματίσει να πάει στην Κάρυστο. Ακολουθώντας τις οδηγίες του GPS όμως κατέληξαν σε ρεματιά.

Ξινή βγήκε η πασχαλινή εκδρομή για μία οικογένεια στην Εύβοια, καθώς στον δρόμο για την Κάρυστο και ακολουθώντας τις οδηγίες του GPS βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε ρεματιά.

H οικογένεια ταξίδεψε ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου για Κάρυστο ώστε να περάσει το Πάσχα εκεί, όπως δεκάδες άλλοι επισκέπτες οι οποίοι προτίμησαν φέτος τη συγκεκριμένη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, καθώς ταξίδευαν έκαναν χρήση του GPS στο κινητό για να φτάσουν στον προορισμό τους, αλλά για άγνωστο λόγο ο πλοηγός τούς κατηύθυνε μέσω εναλλακτικής διαδρομής.

Ως αποτέλεσμα, ο οδηγός έχασε τον προσανατολισμό του και κατέληξε να εγκλωβιστεί μέσα σε μια ρεματιά ανάμεσα στις περιοχές Λέπουρα και Κατακαλού του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Άμεσα η οικογένεια ειδοποίησε την Πυροσβεστική και στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ΠΥ Αλιβερίου καθώς και ο αντιδήμαρχος, ο οποίος διέθετε αγροτικό μηχάνημα για τον απεγκλωβισμό.

Ύστερα από πολύωρη επέμβαση, το όχημα μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και η οικογένεια συνέχισε προς Κάρυστο.

