Αντώνης Τουρκογιώργης: “Έφυγε” από τη ζωή ο θρυλικός ροκάς

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Αντώνης Τουρκογιώργης, ο θρυλικός μουσικός των Socrates.

Mια από τις ηγετικές μορφές της ελληνικής ροκ σκηνής, o Αντώνης Τουρκογιώργης, έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια, ύστερα από πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο τραγουδιστής, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος ενός εκ των σπουδαιότερων ελληνικών συγκροτημάτων, των «Socrates Drank the Conium» αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, από το 2010. Μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, φίλοι και συνεργάτες τον αποχαιρέτησαν με αναρτήσεις μέσα από τα social media.

Μέσω ανάρτησης, ο άλλοτε συνεργάτης του, Κώστας Μπίγαλης, αποχαιρέτησε τον Αντώνη Τουρκογιώργη, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατό του: «Σήμερα έφυγε ο μεγάλος μουσικός, κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδιστής, Αντώνης Τουρκογιώργης, να συναντήσει τον αδερφικό του φίλο, Γιάννη Σπάθα, το άλλο του μισό των θρυλικών Socrates Drank the Conium του κορυφαίου ροκ συγκροτήματος όλων των εποχών. Tony Power. Για πάντα».

Ο Αντώνης Τουρκογιώργης γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου του 1951 και έγινε αρχικά γνωστός ως μπασίστας και τραγουδιστής των Socrates Drank the Conium. Υπήρξε ένας δυναμικός περφόμερ, τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και ασυμβίβαστος στο σύνολό του, καλλιτέχνης. Αφοσιώθηκε στην ροκ μουσική και άφησε το προσωπικό του αποτύπωμα.

Μετά την διάλυση των Socrates, ο Αντώνης Τουρκογιώργης ακολούθησε σόλο καριέρα κάνοντας πολλές επιτυχημένες συνεργασίες. Το 2007 κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό βιβλίο του, με τίτλο «Το Συγκρότημα» στο οποίο με χιούμορ και ζωντάνια καταγράφει πώς δημιουργείται ένα συγκρότημα με βάση την προσωπική του εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα ξετυλίγει τη μουσική του πορεία από τα πρώτα του βήματα στη μουσική. Κομβικό σημείο βεβαίως του βιβλίου αποτελεί η περιπετειώδης και ανατρεπτική μουσική διαδρομή των σπουδαίων Socrates.

Τον Απρίλιο του 2010 μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας κατόπιν αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και έκτοτε δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει ουσιαστικά. Τον Οκτώβριο του 2018, οι φίλοι του έδειξαν πως δεν τον ξεχνούν και οργάνωσαν μια μεγάλη συναυλία με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για τη στήριξή του ώστε να ακολουθήσει αποκατάσταση σε ειδικό θεραπευτικό κέντρο. Μεταξύ άλλων, στην συναυλία τότε συμμετείχαν η Ελένη Βιτάλη, ο Βαγγέλης Γερμανός, η Γλυκερία, ο Χρήστος Δάντης, η Ελεονώρα και ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Κώστας Μπίγαλης, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και άλλα σημαντικά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.

Προσωπικοί δίσκοι

«Τα Μάτια 14» (1986)

«Επεισόδιο» (1988)

«Μόνον Όρθιοι» (1990)

«Πυρ, Γυνή και Rock and Roll» (1991) (με τη Λίνα Μπαμπατσιά)

«Βήματα» (1992)

«Ουφ!» (1998)

Με τους Socrates Drank the Conium

«Socrates Drank the Conium» (1972)

«Taste of Conium» (1972)

«On the Wings» (1973)

«Phos» (1976)

«Waiting for Something» (1980)

«Breaking Through» (1981)

«Plaza» (1984)

