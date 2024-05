Πολιτική

Καστελλόριζο - Δένδιας: Ευγνωμοσύνη για όσους υπερασπίζονται τα σύνορα της πατρίδας (εικόνες)

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, εντός και εκτός Ελλάδας, έστειλε ο Υπ. Εθνικής Άμυνας, κατά την διάρκεια των επισκέψεών του στην πυραυλάκατο “Κρυσταλλίδης” και στο λιμάνι της Μεγίστης.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνέχισε σήμερα, Κυριακή του Πάσχα 5 Μαΐου, την επίσκεψή του στο Καστελλόριζο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον διοικητή Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου και τον διοικητή της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ) υποστράτηγο Εμμανουήλ Χατζή.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας επισκέφτηκε την πυραυλάκατο «Κρυσταλλίδης» στο λιμάνι της Μεγίστης, όπου ευχήθηκε στον κυβερνήτη πλωτάρχη Δημήτριο Αγγελή και στο πλήρωμα χρόνια πολλά για το Πάσχα και τους ευχαρίστησε από καρδιάς για την υπηρεσία τους στην πατρίδα.

«Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα, τη μεγαλύτερη εορτή της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης, τη γιορτή της Ανάστασης του Θεανθρώπου, εδώ στο Καστελλόριζο» ανέφερε ο Ν. Δένδιας.

Χριστός Ανέστη! Είχα τη χαρά να επισκεφθώ στον Λιμένα της Μεγίστης την Πυραυλάκατο «Κρυσταλλίδης», συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη. Ευχήθηκα στον Κυβερνήτη Πλωτάρχη Δ. Αγγελή και στο πλήρωμα χρόνια πολλά για το Πάσχα και τους ευχαρίστησα από καρδιάς για την… pic.twitter.com/wzVonBvZRQ — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 5, 2024

«Με τους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων που υπερασπίζονται μία από τις πιο κρίσιμες περιοχές για την πατρίδα μας, το ευρύτερο συγκρότημα του Καστελλορίζου, τα όρια προς ανατολάς της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής επικράτειας» υπογράμμισε.

«Εκ μέρους της κυβέρνησης της χώρας, αλλά νομίζω και του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, διατυπώνω την περηφάνια μας για το έργο που επιτελείται εδώ και τη βαθιά ευγνωμοσύνη μας για όσους υπερασπίζονται τα σύνορα της πατρίδας μας» τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας συμμετείχε με τους αξιωματικούς και τους οπλίτες στο πασχαλινό γεύμα στο στρατόπεδο της Διοίκησης ''Αμυνας Νήσου (ΔΑΝ) Μεγίστης, όπου αντάλλαξε επίσης ευχές για το Πάσχα.

Με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη, τον Δοικητή ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Εμ. Θεοδώρου και τους φρουρούς του Αιγαίου, τους άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, στο ακριτικό Καστελλόριζο. pic.twitter.com/KDy9G8jzza — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 5, 2024

Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα, τη μεγαλύτερη εορτή της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης, τη γιορτή της Ανάστασης του Θεανθρώπου, στο Καστελλόριζο.



Επισκέφθηκα μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη το ΤΠΚ «Κρυσταλλίδης».Αμέσως μετά θα επισκεφτούμε τη ΔΑΝ… pic.twitter.com/k8oMaTZ7v8 — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 5, 2024

Στο Πασχαλινό Γεύμα της ΔΑΝ Μεγίστης, με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη, τον Διοικητή ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Εμ. Θεοδώρου, τον Διοικητή 95 ΑΔΤΕ Υποστράτηγο Εμ. Χατζή και τον Διοικητή της ΔΑΝ Μεγίστης Συνταγματάρχη Η. Τσιρογιάννη.



Αντάλλαξα ευχές για το Πάσχα με τις γυναίκες… pic.twitter.com/FySGhKgBUN

— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 5, 2024





