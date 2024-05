Life

Μητέρα Έμμας: “Δεύτερο Πάσχα χωρίς εσένα - Ποια γιορτή, ποια ζωή;”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Έμμας, που σκοτώθηκε στη Θεσσαλονίκη, αφού παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

-

Συγκλονίζει για ακόμη μια φορά με μια ανάρτηση της, η μητέρα της Έμμας, που σκοτώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν όχημα την παρέσυρε και την εγκατέλειψε στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας.

Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, η νεαρή κοπέλα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.

Η οικογένεια της Έμμας αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα του παιδιού της και να χαρίσει ζωή.

Με μία συγκινητική ανάρτηση για το παιδί της, η Κέλλυ Καμπάκη κοινοποίησε ένα βίντεο με την Έμμα.

Στην λεζάντα έγραψε: «2ο Πάσχα χωρίς εσένα .. ποιό Πάσχα , ποιά Ανάσταση, ποιά γιορτή , ποιά χαρά, ΠΟΙΑ ΖΩΗ;; Μου λείπεις όσο δεν φαντάζεσαι .. Σ αγαπώ οσο οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν».

Δείτε την ανάρτηση της μητέρας της Έμμας:

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Το GPS αντί για την Κάρυστο τους “έστειλε” σε ρεματιά

Αντώνης Τουρκογιώργης: “Έφυγε” από τη ζωή ο θρυλικός ροκάς

Χανιά: Ακρωτηριάστηκε ο 14χρονος που έσκασε στο χέρι του κροτίδα