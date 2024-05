Οικονομία

Αγίου Πνεύματος: Πότε πέφτει το τριήμερο

Καθώς "σώνονται" οι πολυημέρες συναπτές ημέρες αργίας του φετινού Πάσχα και της Πρωτομαγιάς (εκ μεταφοράς), όλοι αναζητούν πότε είναι το επόμενο τριήμερο.

Το Πάσχα 2024 που έχει "μαζεμένο" ένα 5ημερο αργιών, λόγω και της μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς, σιγά - σιγά τελειώνει και πολλοί αναζητούν στα ημερολόγια πότε είναι η επόμενη αργία, η αργία του Αγίου Πνεύματος που πάντοτε "κάνει" τριήμερο με το Σαββατοκύριακο, καθώς "πέφτει" Δευτέρα.

Φέτος, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος "πέφτει" το Σαββατκύριακο 22-23 και την Δευτέρα 24 Ιουνίου.

Οι αργίες που απομένουν μέχρι το τέλος του έτους:

Αγίου Πνεύματος 24 Ιουνίου 2024 (Δευτέρα)

Κοίμηση της Θεοτόκου 15 Αυγούστου 2024 (Πέμπτη)

Επέτειος του «Όχι» 28 Οκτωβρίου 2024 (Δευτέρα)

Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου 2024 (Τετάρτη)

Σύναξη της Θεοτόκου 26 Δεκεμβρίου 2024 (Πέμπτη)

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις εργάσιμη μέρα και όχι εξαιρέσιμη γιορτή, εκτός αν έχει καθιερωθεί ως αργία με Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση, Κανονισμό, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας κλπ, ή κατ’ έθιμο. Έτσι λοιπόν ισχύουν τα εξής:

Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν απασχοληθούν τη μέρα αυτή δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους, ενώ

όσοι απασχοληθούν δεν δικαιούνται την προσαύξηση του 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου (για όσες ώρες απασχοληθούν).

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος θεωρείται αργία για τις εξής κατηγορίες μισθωτών, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις των οικείων συλλογικών συμβάσεων ή άλλων αποφάσεων, αυτές είναι οι παρακάτω:

Βιβλιοπωλείων, Διαγνωστικών Κέντρων, Εργοδηγούς Σχεδιαστές, Ευγηρίας Οίκων, Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλίας κλπ, Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων, Θυρωρούς, Καπνοβιομηχανιών, Κλινικών, Ξυλεμπορικών Καταστημάτων (Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων), Περιοδικών, Πετρελαιοειδών επιχειρήσεων, Πρακτορείων Ναυτιλιακών κλπ., Ραδιοηλεκτρολόγους – Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας, Ραδιοφωνικών Σταθμών, Ραδιοφώνου Τεχνικούς, Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Γραφείων, Τηλεοπτικών Σταθμών, Τυπογράφους Επαρχ. Εφημερίδων, Φορτοεκφορτωτές Ημερήσιων Εφημερίδων, Φροντιστηρίων Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, και Ξένων Γλωσσών, Φωτοστοιχειοθέτες, Χειριστές βιομηχανικών κλπ επιχειρήσεων, Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Τεχνικών Έργων.

