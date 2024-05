Υγεία - Περιβάλλον

Καλύβια - Κροτίδες: Άνδρας υπέστη ακρωτηριασμό δαχτύλων

Ανάμεσα στα ατυχήματα που συνέβησαν λόγω της χρήσης κροτίδων ήταν και ο τραυματισμός ενός άνδρα, που είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό των δαχτύλων του.

Δεν έλειψαν και φέτος την Ανάσταση τα παρατράγουδα από τη χρήση κροτίδων και βεγγαλικών, παρά τις εκκλήσεις των αρχών για την αποφυγή τους. Ένας 14χρονος στα Χανιά έχασε από κροτίδα τρία δάχτυλα από το δεξί του χέρι, ενώ ακρωτηριασμό, για τον ίδιο λόγο, υπέστη και ένας άνδρας στα Καλύβια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στην Αθήνα το τελευταίο 24ωρο, από τις 20:00 έως τις 6:00 καταγράφηκαν πέντε περιστατικά, με το πιο σοβαρό να στα Καλύβια πριν την Ανάσταση το οποίο κατέληξε στον ακρωτηριασμό δακτύλων από βεγγαλικά.

Από τους πέντε οι τρεις διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Κανείς από τους τραυματίες δεν ήταν ανήλικος.

Δεκάδες συλλήψεις

Η ΕΛ.ΑΣ. το τελευταίο διάστημα έχει εντοπίσει και κατάσχει 180.000 βεγγαλικά και κροτίδες, ενώ προχώρησε και σε 115 συλλήψεις.

Μετά από έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί στο Κιλκίς, εντόπισαν μάλιστα έναν άνδρα ο οποίος διακινούσε φωτοβολίδες και ένα πιστόλι με το οποίο εκτόξευε τις παράνομες φωτοβολίδες, ενώ στο Κορωπί τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν, πιάστηκαν, ενώ έμπαιναν σε ένα λεωφορείο και είχαν επάνω τους περισσότερες από 250 παράνομες κροτίδες.

Η ΕΛ.ΑΣ. είχε αναρτήσει και ένα σχετικό βίντεο με το οποίο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για αυτά τα παράνομα βεγγαλικά και τις παράνομες κροτίδες, οι οποίες απειλούν άμεσα τη ζωή όλων των ανθρώπων, όλων των πολιτών.

