Madonna - Rio de Janeiro: η μεγαλύτερη συναυλία της “βασίλισσας” (βίντεο)

Περίπου 2 εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν δωρεάν από την παραλία της Copa Campana την συναυλία της Μαντόνα, με την οποία έκλεισε η παγκόσμια περιοδεία της "The Celebration Tour".

Του Τάκη Σφυρή, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Η 64χρονη βασίλισσα της ποπ τίμησε το στέμμα της και με το παραπάνω, σε μια συναυλία που διήρκεσε δύο ώρες και μεταδόθηκε ζωντανά σε όλη τη Βραζιλία...

Θα μπορούσες να την πεις και λαϊκό προσκύνημα. Θα μπορούσε να μείνει στην ιστορία ως η μητέρα όλων των μουσικών παραστάσεων. Θα μπορούσε να περάσει στα χρονικά ως το αποκορύφωνα μιας καριέρας σχεδόν μισού αιώνα.

Η Μαντόνα, αγέρωχη και δυναμική, τίμησε το στέμμα της βασίλισσας της ποπ, στην τελευταία συναυλία της παγκόσμιας περιοδείας της στο Ρίο ντε Τζανεϊρο. Μια συναυλία δωρεάν. Μια συναυλία την οποία παρακολούθησαν σύμφωνα με τις πλέον αξιόπιστες πηγές, περίπου δύο εκατομμύρια βραζιλιανοί στην πλαζ της Κοπακαμπάνα, εκεί όπου είχε στηθεί η τεράστια σκηνή.

Οι θαυμαστές της υποκλίθηκαν στο high-tech μεγαλείο της παράστασης αλλά και της προσωπικής της εμφάνισης. Και ήταν άθλος. Γιατί η ζέστη ήταν αφόρητη και δοκίμασε την πίστη τους στο είδωλο της παγκόσμια μουσικής σκηνής.

Τρεις χιλιάδες αστυνομικοί περιφρουρούσαν την περιοχή.

Οι πιο πλούσιοι από τους φαν είχαν ενοικιάσει κότερα για να παρακολουθήσουν από θαλάσσης την μουσική παράσταση. Άλλοι είχαν βγει στα μπαλκόνια των παραθαλάσσιων πολυκατοικιών. Άλλοι, οι πιο φανατικοί, δροσίζονταν με νερό, από τα μπουκάλια που πρόσφερε δωρεάν ο δήμος, καθώς βρίσκονταν πολύ κοντά στην σκηνή, όπου η θερμότητα από τους φωτισμούς θα μπορούσε να γίνει αφόρητη.

