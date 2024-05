Υγεία - Περιβάλλον

Θήβα: Μωρό μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο

Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με το μωρό των 18 μηνών.

Ανείπωτη τραγωδία στη Θήβα, όπου ένα μωρό μόλις ενάμιση έτους έχασε τη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων του ALPHA, κλήθηκε το ΕΚΑΒ στο σημείο και παρέλαβε το παιδί, χωρίς τις αισθήσεις του.

Το μωρό διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών ήταν ήδη νεκρό.

Ήδη διατάχθηκε νεκροψία - νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του μωρού.

