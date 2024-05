Τεχνολογία - Επιστήμη

Μεταμόσχευση ήπατος: Η 23χρονη λήπτρια με δότη τον πατέρα της μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Στον Αντέννα μίλησε η πρώτη Ελληνίδα που υπεβλήθη σε μεταμόσχευση ήπατος, με δότη τον πατέρα της.

Όπως λέει έχει επανέλθει στην καθημερινότητά της και δηλώνει περήφανη που άνοιξε τον δρόμο και για άλλους ασθενείς.

Η 23χρόνη Ελένη Αιλαμάκη έπασχε από πρωτογενή καρκίνο του ήπατος και είναι η πρώτη ασθενής που υποβλήθηκε στη χωρά μας σε μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη.

Ο πατέρας της ήταν εκείνος που της χάρισε ξανά ζωή. Πέντε μήνες μετά την ιστορική αυτή επέμβαση οπού άνοιξε ένας νέος δρόμος για μεταμοσχεύσεις αυτού του είδος στην Ελλάδα η Ελένη μπορεί και απολαμβάνει και πάλι τη ζωή .

Η Ελένη Αιλαμάκη λέει στον ΑΝΤ1 ότι «είμαι πολύ περήφανη που μπορέσαμε και ανοίξαμε αυτόν τον δρόμο για να μπορέσουν να βοηθηθούν και άλλοι συνάνθρωποί μας. Η καθημερινότητά μου έχει επανέλθει. Είναι στα φυσιολογικά.»

Πριν από ένα μήνα έγινε με επιτυχία και η μια δεύτερη μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη. Αυτή τη φορά σε ένα κορίτσι 21 ετών με ινοκυστική νόσο.

Ο καθηγητής χειρουργικής και μεταμοσχεύσεων Γιώργος Σωτηρόπουλος είναι ο επιστήμονας που άνοιξε ένα σημαντικό βήμα στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων.

«Αυτή η επέμβαση απαιτεί μεγάλες ομάδες, τεχνογνωσίας, 8 χειρουργοί και 5 αναισθησιολόγοι. Η πρώτη επέμβαση κράτησε 11 ώρες και η δεύτερη 10.»

Η Ελένη που ζει στην Κρήτη έρχεται συχνά στην Αθηνά και στο Λαϊκό νοσοκομείο όπου χειρουργήθηκε για να κάνει επανέλεγχο.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 «Προσέχω την πολυκοσμία η οποία φέρνει λοιμώξεις και την διατροφή μου.»

Όπως μας εξηγεί ο Καθηγητής το συκώτι έχει την ικανότητα να αναπλάθεται, όπως με τον μύθο του Προμηθέα.

