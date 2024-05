Τεχνολογία - Επιστήμη

ΗΠΑ: Πτήση για μαχητικό αεροπλάνο που ελέγχεται με τεχνητή νοημοσύνη (βίντεο)

Πέταξε το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος που ελέγχεται από τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί, μεταξύ άλλων, να εκτελέσει σειρά ελιγμών.

Μαχητικό αεροσκάφος που ελέγχεται από τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να εκτελέσει μαχητικούς ελιγμούς λανσάρουν οι ΗΠΑ.

Όπως αποκάλυψε το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, η δοκιμή του αεροσκάφους έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην αεροπορική βάση Edwards της Καλιφόρνιας, με το ελεγχόμενο από AI μαχητικό αεροσκάφος, το X-62A VISTA, να πραγματοποιεί προσομοίωση αερομαχίας εναντίον του F-16.

Πραγματοποιήθηκαν αμυντικοί και επιθετικοί ελιγμοί, αλλά και υψηλού φάσματος εμπλοκές, με τα δύο σκάφη να πλησιάζουν μέχρι και τα 2.000 πόδια με ταχύτητα 1.200 μιλίων την ώρα.

«Η δυνατότητα αυτόνομης μάχης αέρος-αέρος ήταν εφικτή εδώ και δεκαετίες, αλλά μέχρι πρόσφατα παρέμενε μέχρι τώρα ένα μακρινό όνειρο. Το Vista ξεπέρασε ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια στην πολεμική αεροπορία», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Αεροπορίας Φρανκ Κένταλ.

Παράλληλα, ειδικοί σε θέματα ελέγχου όπλων και ανθρωπιστικές οργανώσεις εκφράζουν τις ανησυχίες τους ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί μια μέρα να ρίχνει αυτόνομα βόμβες και να σκοτώνει ανθρώπους και ζητούν την επιβολή περισσότερων περιορισμών στη χρήση της.

Από την πλευρά του, ο Κένταλ υποστήριξε ότι θα υπάρχει πάντα ανθρώπινη επίβλεψη όταν χρησιμοποιούνται όπλα, καθώς η στροφή του αμερικανικού στρατού σε αεροσκάφη που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη οφείλεται αποκλειστικά στην ασφάλεια, το κόστος και τις στρατηγικές δυνατότητες

«Ο δρόμος προς τα μπροστά είναι μικρότερα και φθηνότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Κένταλ.

