Πάσχα - Μενίδι: Αδέσποτη σφαίρα τραυμάτισε άνδρα σε αυλή σπιτιού

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η σφαίρα πέρασε ξυστά απο φίλο του τραυματία. Το περιστατικό ξύπνησε μνήμες από τον τραυματισμό, ανήμερα το Πάσχα, της μικρής Αλεξίας στις Θεσπιές της Θήβας.

Ένας άνδρας στο Μενίδι, δέχθηκε αδέσποτη σφαίρα στο πόδι του, ενώ γλεντούσε στην αυλή του σπιτιού ενός φίλου του, την Κυριακή του Πάσχα.

Η αδέσποτη σφαίρα βρήκε στην γάμπα τον άνδρα, που διασκέδαζε στο φιλικό του σπίτι, στο Μενίδι, ανήμερα το Πάσχα.

Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα. Σύμφωνα με το STAR, ενώ βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού, ξαφνικά είδε την σφαίρα να έρχεται από ψηλά, να χτυπάει στο πάτωμα και να εξοστρακίζεται.

Σε κοντινή απόσταση υπάρχει καταυλισμός Ρομά και κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι από το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου ακούνε ανά τακτά χρονικά διαστήματα πυροβολισμούς.

«Λίγο έλειψε να περάσουμε μαύρο Πάσχα», λέει ο φίλος του τραυματία, προσθέτοντας ότι «Η σφαίρα ήρθε από πάνω, χτύπησε κάτω και εξοστρακίστηκε πάνω στο πόδι του. Εμένα με έξυσε, αυτόν τον πέτυχε καλά. Μαύρο Πάσχα θα κάναμε. Εδώ πάνω είναι συνηθισμένο, κάνουμε τα στραβά μάτια, αλλά τώρα δεν πάει άλλο. Δεν ήταν σφαίρα μικρού όπλου. Το είδαμε, το είδε και η αστυνομία, την έχει πάρει την σφαίρα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το νέο περιστατικό τραυματισμού από αδέσποτη σφαίρα, ξύπνησε οδυνηρές μνήμες από τον τραυματισμό, επίσης ανήμερα το Πάσχα, από αδέσποτη σφαίρα, της μικρής Αλεξίας στις Θεσπιές της Θήβας, ενώ βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της.