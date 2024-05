Life

Eurovision 2024: Η Μαρίνα Σάττι εντυπωσίασε στο Τιρκουάζ Χαλί της διοργάνωσης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H Μαρίνα Σάττι, ευδιάθετη και χαμογελαστή, περπάτησε στο Τιρκουάζ Χαλί και συνομίλησε με τους δημοσιογράφους, καθώς και με τις παρουσιάστριες του event, τις δημοφιλείς drag queens Elecktra και Tia Kofi.

-

Το Τιρκουάζ Χαλί στρώθηκε και φέτος, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαγωνιστικής εβδομάδας της 68ης Eurovision, που διεξάγεται στο Μάλμε της Σουηδίας.

H Μαρίνα Σάττι, ευδιάθετη και χαμογελαστή, περπάτησε στο Τιρκουάζ Χαλί (Turquoise Carpet) και συνομίλησε με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, καθώς και με τις παρουσιάστριες του event, τις δημοφιλείς drag queens Elecktra και Tia Kofi.

Η εκπρόσωπος της Ελλάδας και η ομάδα της, καθώς και οι καλλιτέχνες από τις χώρες που λαμβάνουν μέρος στη Eurovision, παρέλασαν, φωτογραφήθηκαν και διασκέδασαν, στην εκδήλωση που διοργανώθηκε, σήμερα Κυριακή 5 Μαΐου 2024, στο συνεδριακό και συναυλιακό μέγαρο Malmo Live, στην καρδιά του Μάλμε.

Είναι η πρώτη χρονιά που το Τιρκουάζ Χαλί -το οποίο οφείλει το χρώμα του στον επίσημο χορηγό της Eurovision, Moroccanoil-, δεν μεταδίδεται ζωντανά. Ωστόσο, τις σύντομες συνεντεύξεις των εκπροσώπων οι φίλοι του Διαγωνισμού μπορούν να τις παρακολουθήσουν live στα επίσημα κανάλια της Eurovision στο YouTube και στο TikTok.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αγία Παρασκευή: Νεκρή ηλικιωμένη στο διαμέρισμά της

Χίος: Ο Ρουκετοπόλεμος στο Βροντάδο εντυπωσίασε και φέτος (βίντεο)

Μητέρα Έμμας: “Δεύτερο Πάσχα χωρίς εσένα - Ποια γιορτή, ποια ζωή;”