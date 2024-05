Κόσμος

Γάζα - Χαμάς: Μαραθώνιος διαβουλεύσεων και πιέσεις για εκεχειρία

Η Χαμάς αναχωρεί για την Ντόχα. Παράλληλα ο διευθυντής της CIA αναμένεται να βρεθεί την Δευτέρα στο Ισραήλ. Πιέση από τις ΗΠΑ και μέσω στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών της Χαμάς ετοιμάζεται να αναχωρήσει για την Ντόχα, αφού «ολοκληρώθηκε» η συνεδρίαση με τους αιγύπτιους μεσολαβητές στο Κάιρο με θέμα το σχέδιο ανακωχής, δήλωσε στο AFP στέλεχος της ισλαμιστικής οργάνωσης.

«Η συνεδρίαση με τον αιγύπτιο υπουργό Πληροφοριών έλαβε τέλος, η αντιπροσωπεία της Χαμάς θα αναχωρήσει για την Ντόχα για να συνεχισθούν οι διαβουλεύσεις» με την ηγεσία του κινήματος, δήλωσε το στέλεχος της Χαμάς που δεν κατονομάσθηκε.

Οι ελπίδες για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας ανακωχής ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς κατά τις συνομιλίες στο Κάιρο μειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, καθώς έγιναν εμφανείς οι διαφορές των δύο πλευρών, κυρίως για την εφαρμογή διακρούς κατάπαυσης του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας.

Στο Ισραήλ ο διευθυντής της CIA

Ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς αναμένεται αύριο στο Ισραήλ, όπου θα συναντηθεί με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από δημοσιογράφο της ενημερωτικής ιστοσελίδας Axios.

Ο Ουίλιαμ Μπερνς ταξίδεψε σήμερα στην Ντόχα, για επείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, δήλωσε νωρίτερα αμερικανός αξιωματούχος, «με στόχο την άσκηση μείζονος πίεσης προς το Ισραήλ και την Χαμάς ώστε να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις».

Νωρίτερα, το αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News μετέδωσε ότι αντιπροσωπεία της Χαμάς θα επιστρέψει την Τρίτη στην Αίγυπτο για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων επί της πρότασης για την εφαρμογή ανακωχής στην Γάζα σε συνδυασμό με την απελευθέρωση ομήρων

« Η αντιπροσωπεία της Χαμάς αναχώρησε απόψε από το Κάιρο για την Ντόχα, όπου θα έχει διαβουλεύσεις και θα επιστρέψει την Τρίτη για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων» που διεξάγονται μέσω των μεσολαβητών με το Ισραήλ, μετέδωσε το Al-Qahera News επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή.

Συγκεκριμένα, η Χαμάς επανέλαβε το αίτημά της για τον τερματισμό του πολέμου με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων για να λάβει την κατηγορηματικά αρνητική απάντηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν ανέστειλε την περασμένη εβδομάδα την αποστολή πυρομαχικών αμερικανικής κατασκευής στο Ισραήλ, δήλωσαν στην ενημερωτική ιστοσελίδα Axios δύο ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Είναι η πρώτη φορά από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου που η Ουάσινγκτον αναστέλλει την αποστολή οπλικών συστημάτων που προορίζονται για τον ισραηλινό στρατό.

Ο αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει σφοδρές επικρίσεις από Αμερικανούς που αντιτίθενται στην υποστήριξη που παρέχει η Ουάσινγκτον στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε τον Φεβρουάριο από το Ισραήλ να δώσει εγγυήσεις ότι τα αμερικανικής κατασκευής όπλα χρησιμοποιούνται από την Τσαχάλ στην Γάζα όπως ορίζουν οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Το Ισραήλ έστειλε στην Ουάσινγκτον επιστολή με τις σχετικές διαβεβαιώσεις τον Μάρτιο, σύμφωνα με το Axios .

