Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Μπάλντοκ γίνεται “πράσινος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατ' αρχήν συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Τζορτζ Μπάλντοκ που μετρά ήδη αρκετές συμμετοχές και στην Εθνική Ελλάδος.

-

Τη φανέλα με το τριφύλλι προβάρει πλέον ο Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του στους «πράσινους» από το προσεχές καλοκαίρι.

Ο 31χρονος δεξιός μπακ, που έχει πάρει το ελληνικό διαβατήριο τα τελευταία δύο χρόνια (έχει ελληνικές «ρίζες») και μετράει ήδη 12 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας, εδώ και λίγες ημέρες συμφώνησε σε προφορικό επίπεδο με τον Παναθηναϊκό και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί κι επίσημα απ' το «τριφύλλι», με ημερομηνια έναρξης της συνεργασίας τους την 1η Ιουλίου.

Ο Μπάλντοκ αγωνίζεται τα τελευταία 7 χρόνια στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, με την οποία έχει μετρήσει 216 επίσημα ματς με 6 γκολ και 16 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Φέτος έχει παίξει σε 13 αγώνες με τις «λεπίδες», ενώ όλα αυτά τα χρόνια έχει καταγράψει 83 συμμετοχές στην Premier League με 2 γκολ και 6 ασίστ.

Το συμβόλαιό του με την ομάδα του Σέφιλντ ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, ωστόσο ο Παναθηναϊκός κινήθηκε «αθόρυβα» (ενώ υπήρχε ενδιαφέρον κι από άλλη ελληνική ομάδα) κι έχει ήδη κλείσει τον 31χρονο μπακ, ο οποίος θα αποτελέσει τη δεύτερη θερινή μεταγραφή του μετά τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς.

Μία κίνηση που είχε ως στόχο και την περαιτέρω ενδυνάμωση του ελληνικού στοιχείο στο «τριφύλλι» με έναν εν δυνάμει Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει σημαντικές παραστάσεις απ' το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη (Premier League) και θα ισχυροποιήσει κι άλλο τη δεξιά πλευρά της άμυνας του Παναθηναϊκού.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Καρχαριοειδές 3,5 μέτρων "εγκλωβίστηκε" σε αγωγό ομβρίων (εικόνες)

Φυλακές Κορυδαλλού: πιστόλι και 19 σφαίρες βρέθηκαν σε κελί (εικόνες)

Madonna - Rio de Janeiro: η μεγαλύτερη συναυλία της “βασίλισσας” (βίντεο)