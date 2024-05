Αθλητικά

F1- GP Miami: Ο Norris πήρε την πρώτη νίκη της καριέρας του (βίντεο)

Με την βοήθεια και της τύχης, ο Νόρις είδε πρώτος την καρό σημαία του τερματισμού, για παρθενική φορά στην καριέρα του.

Έχοντας λίγη τύχη με το μέρος του και τρομερό ρυθμό με την MCL38, ο Lando Norris κατέκτησε στο Μαϊάμι την πολυπόθητη πρώτη νίκη της καριέρας του και η McLaren την πρώτη της από τη Μόντσα το 2021. Ο Verstappen ακολούθησε πάνω από 7,5 δευτερόλεπτα πίσω, ενώ ο Leclerc συμπλήρωσε το βάθρο.

Ο αγώνας

Στην εκκίνηση, ο Verstappen έφυγε ταχύτατα από τη γραμμή, μη δίνοντας ελπίδα σε κανέναν να του επιτεθεί.

Αντίθετα, ο Perez έχασε το φρενάρισμα στη στροφή 1, για λίγο δεν έβγαλε εκτός τον Ολλανδό και απώλεσε δύο θέσεις.





Ο Piastri ήταν όμως ο πιο εντυπωσιακός, καθότι ανέβηκε στην 3η θέση από την 6η, εκμεταλλευόμενος την εξαιρετική του εκκίνηση και το λάθος του Μεξικανού.

Πιο πίσω, ο Nico Hulkenberg κέρδισε δύο θέσεις μέχρι το 2ο γύρο, προσπερνώντας και τον Lewis Hamilton, ανεβαίνοντας έτσι στην 7η θέση.

Εν τω μεταξύ, οι δύο Alpine είχαν μία έντονη κοκορομαχία που για καλή τους τύχη ολοκληρώθηκε χωρίς ζημιά.

Στο τέλος του 4ου γύρου, ο Piastri προσπέρασε τον Leclerc, καθώς με τη μέση γόμα είχε τον καλύτερο ρυθμό στην πίστα. Ωστόσο, και ο Verstappen είχε ισχυρό γυρολόγιο με τον καθαρό αέρα μπροστά του, κάτι που δεν άφηνε τον Αυστραλό να ρίξει τη διαφορά κάτω από τα 2 δευτερόλεπτα.





Στον γύρο 10, ο Hamilton κατόρθωσε με δεύτερη προσπάθεια να περάσει τον Hulkenberg, σε μία μάχη που νωρίτερα είχε τραβήξει τα βλέμματα, ενώ παρόμοια έπραξε δύο γύρους αργότερα ο teammate του, George Russell, αφήνοντας τη Haas στην 9η θέση.

Στον 23ο γύρο, οι αγωνοδίκες έδωσαν εντολή για καθεστώς Virtual Safety Car, καθώς λίγο νωρίτερα, ο Verstappen είχε χτυπήσει το κολωνάκι σήμανσης στη στροφή 15, στέλνοντάς τον στη μέση της πίστας. Ωστόσο, δεν κράτησε ούτε γύρο και κανείς δεν μπήκε για πιτ στοπ.





Η τύχη χαμογέλασε στον Lando Norris στον 28ο γύρο, αφού ήταν ο μοναδικός από τους μπροστά που δεν είχε μπει ακόμα για πιτ στοπ και βγήκε αυτοκίνητο ασφαλείας στο τέλειο για εκείνον χρονικά σημείο.

Το οποίο προέκυψε, έπειτα από μάχη μεταξύ του Sargeant και του Magnussen η οποία κατέληξε σε έξοδο και των δύο.





Τελικά, η McLaren έβαλε τον Βρετανό για αλλαγή σε σκληρή γόμα στον γύρο 30, γεγονός που του έδωσε εύκολα την πρωτοπορία του αγώνα.

Στην επανεκκίνηση (33ος γύρος), ο Norris κατάφερε σχετικά σύντομα να ανοίξει τη διαφορά σε πάνω από 1 δευτερόλεπτο έναντι του Verstappen. Αντίθετα, ο Ολλανδός δεχόταν πίεση από τη Ferrari του Leclerc. Λίγο πιο πίσω, ο Sainz επιτέθηκε στον Piastri, αλλά ο Αυστραλός αμύνθηκε πεισματικά βγάζοντας την SF-24 εκτός πίστας.

Στην πρωτοπορία, ο Norris, εκμεταλλευόμενος τον καθαρό αέρα, είχε καταφέρει να αφήσει τον Verstappen πάνω από 2 δευτερόλεπτα πίσω. Ταυτόχρονα, στον 40ο γύρο, ο Sainz κατάφερε μετά από πολλή προσπάθεια να προσπεράσει τον Oscar Piastri, παρά το πείσμα του νεαρού Αυστραλού, ενώ είχαν και επαφή.





Ο οδηγός της McLaren φάνηκε να χάνει κομμάτι από την αεροτομή της MCL38 κατά τη διάρκεια της μάχης, γεγονός που τον έκανε να χάσει για τα καλά τη φόρα του και δύο θέσεις από τους Hamilton και Perez. Τελικά, μπήκε για αλλαγή αεροτομής και ουσιαστικά ο αγώνας του τελείωσε.

Στον 54ο γύρο, ο Albon έχασε τη ζώνη πέδησης στη στροφή 17 και έφυγε ευθεία, χωρίς όμως να προκαλέσει κάποια ζημιά ή πρόβλημα στην πίστα.

Ο Lando Norris δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω αφότου πήρε την πρωτοπορία, άνοιγε σταθερά τη διαφορά από τον Verstappen και τελικά πήρε για πρώτη φορά στην καριέρα του την καρό σημαία σε Grand Prix της Formula 1, μετά από 110 εκκινήσεις. Ταυτόχρονα, ο Oscar Piastri κατόρθωσε να προσθέσει στην McLaren τον βαθμό του ταχύτερου γύρου.

Αξιοσημείωτοι και οι τερματισμοί των Tsunoda, Alonso και Ocon που μπήκαν στους βαθμούς.





Norris: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στην κορυφή»

Ο μεγάλος θριαμβευτής του Grand Prix του Μαϊάμι Lando Norris δήλωσε: «Ήταν φοβερός αγώνας. Είχα πάρει φόρα και κατάφερα να το κάνω. Είμαι χαρούμενος για όλη την ομάδα μου, που τα καταφέραμε και γράψαμε ιστορία. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στην κορυφή. Όλο το Σαββατοκύριακο ήμασταν καλοί. Διορθώσαμε το μονοθέσιο και είχαμε τον ρυθμό. Κάναμε κάποια λάθη στο παρελθόν, αλλά σήμερα καταφέραμε να τα αποφύγουμε. Η στρατηγική μας ήταν καλή και ευχαριστώ την ομάδα της McLaren γι αυτή. Είμαι πολύ περήφανος. Πολλοί με αμφισβητούσαν, για πολλά λάθη τα τελευταία χρόνια, όμως σήμερα δεν υπήρχαν αυτά, τα έκανα όλα σωστά. Είμαι στη McLaren, γιατί πιστεύω σε αυτή και σήμερα όλοι μαζί, δικαιωθήκαμε».





Παρά την ήττα του ο Max Verstappen εμφανίστηκε χαμογελαστός και ανέφερε τα εξής: «Άλλοτε κερδίζεις, άλλοτε χάνεις. Έτσι δεν είναι οι αγώνες; Σήμερα ήταν μία δύσκολη μέρα για εμάς. Με τη μέση γόμα δεν ήμουν φανταστικά. Πήγαινα καλά, αλλά όχι, όπως θα έπρεπε. Μετά το τελευταίο pit stop, άκουγα τους γύρους που έκανε η McLaren και ήταν πραγματικά κάτι το εξαιρετικό. Ειδικά με τη σκληρή γόμα, είχαν πολύ καλύτερο ρυθμό από εμάς. Ήταν δύσκολα για την ομάδα μας, αλλά και τη δεύτερη θέση, την δέχομαι. Χαίρομαι πολύ για τον Lando, για πολύ καιρό άξιζε αυτή τη νίκη. Είχαμε χαμηλά επίπεδα πρόσφυσης. Έφεραν αναβαθμίσεις και όλο αυτό δούλεψε. Έχουμε κι εμείς δουλειά να κάνουμε πλέον. Θα αναλύσουμε τα πάντα και θα δούμε πού θα μας βγάλει αυτό, για τον επόμενο αγώνα».

Τέλος, όπως αναφέρεται στο antenna.gr/f1, o τρίτος της γενικής κατάταξης Charles Leclerc ανέφερε: «Ήταν πολύ αμφιταλαντευόμενος αγώνας. Ο Perez ήταν δίπλα μου, νόμιζα ότι θα χτυπήσουμε, αλλά ευτυχώς τα καταφέραμε. Βγήκαμε όλοι χωρίς πρόβλημα, από αυτή τη στροφή. Μετά επικεντρώθηκα στον εαυτό μου, αλλά υστερούσαμε σε ρυθμό. Ήμασταν τυχεροί από τη χρονική συγκυρία και κατάφερα να φθάσω στο βάθρο. Νομίζω ότι τα διαχειριστήκαμε όλα καλά και πήραμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Είμαι χαρούμενος που ο Lando τα κατάφερε, το άξιζε. Πολλές φορές βρέθηκε κοντά στη νίκη, αλλά σήμερα τα κατάφερε. Έκανε φοβερή δουλειά, όλο το Σαββατοκύριακο. Τους περιμέναμε δυνατούς, αλλά όχι τόσο πολύ. Τους άξιζε. Συγκριτικά με τα προβλήματα που αντιμετώπιζα, το να βρεθώ στο βάθρο, είναι καλό».