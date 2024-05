Υγεία - Περιβάλλον

Θήβα - Θάνατος μωρού: Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα

Ανείπωτη τραγωδία ανήμερα το Πάσχα για μια οικογένεια που "έχασε" ξαφνικά το αγγελούδι της.

Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες του αιφνίδιου θανάτου ενός μωρού μόλις 14 μηνών, στη Θήβα, ανήμερα του Πάσχα, που έχει προκαλέσει θλίψη σε όλη την τοπική κοινωνία.

'Όπως έχει γίνει γνωστό, το 14 μηνών αγοράκι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, από τους γονείς του, στο σπίτι τους, στην Θήβα.

Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου ξεκίνησαν αμέσως ΚΑΡΠΑ και μετέφεραν το παιδί στο Νοσοκομείο της Θήβας, όπου συνεχίστηκε το πρωτόκολλο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, ωστόσο κρίθηκε σκόπιμο να διακομιστεί το παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, καθώς η κατάστασή του θεωρήθηκε κρίσιμη.

Με συνοδεία της Άμεσης Δράσης το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών το μωρό ήταν ήδη νεκρό.

Πλέον, απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του άτυχου βρέφους.